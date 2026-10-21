سگ های بلاصاحب سنندج علیه بیماری هاری واکسینه شدند

سرویس کردستان - رئیس شبکه دامپزشکی شهرستان سنندج از اجرای عملیات واکسیناسیون سگ های بلاصاحب عقیم شده و ضدعفونی محل نگهداری این حیوانات با هدف پیشگیری از بیماری هاری و ارتقای بهداشت عمومی خبر داد.

به گزارش کرد پرس، پویا علی محمدزاده در گفت وگو با خبرنگاران، گفت: این عملیات با هدف کنترل چرخه انتقال ویروس هاری، کاهش خطر شیوع بیماری های عفونی و ارتقای ضوابط بهداشتی در محل نگهداری سگ های بلاصاحب انجام شد.

وی افزود: واکسیناسیون سگ های بلاصاحب و ضدعفونی محیط نگهداری آنها از جمله اقداماتی است که در چارچوب برنامه های دامپزشکی برای مدیریت جمعیت این حیوانات و حفاظت از سلامت شهروندان دنبال می شود.

رئیس شبکه دامپزشکی شهرستان سنندج بر ضرورت تداوم اقدامات پیشگیرانه تأکید کرد و گفت: کنترل بیماری های مشترک بین انسان و دام نیازمند اجرای مستمر برنامه های بهداشتی و افزایش آگاهی عمومی است.

علی محمدزاده با اشاره به اهمیت آموزش در پیشگیری از بیماری هاری، اظهار کرد: اطلاع رسانی هدفمند به صاحبان سگ های خانگی، گله و نگهبان می تواند در افزایش آگاهی درباره خطرات این بیماری و ضرورت رعایت توصیه های بهداشتی مؤثر باشد.

وی با بیان اینکه کودکان سهم قابل توجهی از قربانیان هاری در جهان را تشکیل می دهند، از رسانه ها خواست با مشارکت فعال تر در اطلاع رسانی، به افزایش آگاهی عمومی درباره راه های پیشگیری از این بیماری کمک کنند.