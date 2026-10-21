کردپرس
توزیع عوارض مالیات بر ارزش افزوده در کردستان ۵۵ درصد افزایش یافت
خبر ۱۴۰۵/۰۷/۲۹ ۰۹:۳۱ زمان مطالعه: 2 دقیقه (۰)
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توزیع عوارض مالیات بر ارزش افزوده در کردستان ۵۵ درصد افزایش یافت

سرویس کردستان - مدیرکل امور مالیاتی کردستان گفت: در نیمه نخست سال جاری، ۶ هزار و ۹۳۴ میلیارد ریال از محل عوارض مالیات بر ارزش افزوده میان شهرداری ها و دهیاری های استان توزیع شد که نشان دهنده رشد ۵۵ درصدی این منابع است.

به گزارش کرد پرس، مصطفی فعله گری در گفت وگو با خبرنگاران، اظهار کرد: عوارض مالیات بر ارزش افزوده یکی از منابع تأمین مالی مدیریت شهری و روستایی است که می تواند نقش مؤثری در اجرای طرح های عمرانی، توسعه زیرساخت ها و ارتقای خدمات عمومی داشته باشد.

وی افزود: در میان شهرداری های استان، سنندج با دریافت یک هزار و ۷۷۷ میلیارد ریال بیشترین سهم را از عوارض توزیع شده به خود اختصاص داد و شهرداری های سقز با ۷۱۱ میلیارد ریال و مریوان با ۵۹۹ میلیارد ریال در رتبه های بعدی قرار گرفتند.

مدیرکل امور مالیاتی کردستان ادامه داد: شهرداری بانه ۴۷۸ میلیارد ریال، قروه ۳۵۴ میلیارد ریال، کامیاران ۲۴۵ میلیارد ریال و بیجار ۲۱۶ میلیارد ریال از این محل دریافت کردند.

فعله گری میزان عوارض اختصاص یافته به شهرداری های دیواندره، دهگلان و سروآباد را به ترتیب ۱۴۶ میلیارد ریال، ۱۱۵ میلیارد ریال و ۲۲ میلیارد ریال اعلام کرد.

وی درباره سهم دهیاری های استان نیز گفت: دهیاری آساوله از توابع سنندج با دریافت ۳۴ میلیارد و ۴۰۰ میلیون ریال، بیشترین میزان عوارض را در میان دهیاری های نام برده شده دریافت کرد. پس از آن، دهیاری دوشان سنندج با بیش از ۳۰ میلیارد ریال و دهیاری مالوجه قروه با ۱۸ میلیارد و ۸۳۵ میلیون ریال قرار دارند.

مدیرکل امور مالیاتی کردستان با اشاره به کارکرد این منابع در توسعه مناطق شهری و روستایی، یادآور شد: عوارض مالیات بر ارزش افزوده می تواند برای بهسازی معابر، اجرای طرح های عمرانی، تقویت زیرساخت ها و بهبود سطح خدمات عمومی هزینه شود و در ارتقای کیفیت زندگی شهروندان و روستاییان نقش داشته باشد.

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