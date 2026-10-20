رزمایش «جان‌فدایان ایران» امروز، سه‌شنبه ۲۸ مهرماه ۱۴۰۵، در تمامی شهرستان‌های استان کردستان برگزار شد؛ برنامه‌ای که با حضور اقشار مختلف مردم و جمعی از مسئولان محلی، با محوریت اعلام حمایت از ایران، تقویت همبستگی ملی و تأکید بر آمادگی برای دفاع از کشور همراه بود.

به گزارش کرد پرس، این رزمایش در شهرستان‌های سنندج، سقز، مریوان، بانه، قروه، بیجار، کامیاران، دیواندره، دهگلان و سروآباد برگزار شد و جلوه‌ای از مشارکت مردمی در برنامه‌های اعلام‌شده در سطح استان را به نمایش گذاشت.

حضور اقشار مختلف مردم در رزمایش

در جریان این برنامه، گروه‌های مختلف اجتماعی، از جمله جوانان، خانواده‌ها، بازاریان، کارکنان دستگاه‌های اجرایی و جمعی از مسئولان محلی حضور داشتند. در برخی شهرستان‌ها نیز رژه‌های خودرویی و موتوری در کنار تجمعات مردمی برگزار شد.

سنندج به‌عنوان مرکز استان، یکی از کانون‌های اصلی برگزاری این رزمایش بود. در بیجار و قروه نیز برنامه‌هایی با حضور مردم و مسئولان محلی برگزار شد. گزارش‌های منتشرشده از مریوان و دهگلان نیز از مشارکت شهروندان و حضور مسئولان شهرستانی حکایت دارد.

تأکید بر وحدت و همبستگی ملی

محور اصلی این رزمایش، اعلام حمایت از تمامیت ایران، تأکید بر انسجام ملی و نمایش آمادگی برای دفاع از کشور عنوان شده است. برگزارکنندگان همچنین بر اهمیت مشارکت مردم در تقویت همبستگی اجتماعی و حفظ امنیت تأکید کردند.

برگزاری هم‌زمان این برنامه در شهرستان‌های مختلف استان، زمینه‌ای برای انعکاس پیام مشترک برگزارکنندگان درباره وحدت، همدلی و مسئولیت‌پذیری اجتماعی فراهم کرد.

رزمایش «جان‌فدایان ایران» روز سه‌شنبه ۲۸ مهرماه در تمامی شهرستان‌های استان کردستان برگزار شد. این برنامه با مشارکت اقشار مختلف مردم و حضور مسئولان محلی، در راستای اهداف اعلام‌شده برگزارکنندگان، از جمله تقویت همبستگی ملی و حمایت از ایران، دنبال شد.