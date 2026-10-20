سردار گشتاسبی: مردم کردستان در خط مقدم دفاع از ارزشها ایستاده اند
به گزارش کرد پرس، سردار امانالله گشتاسبی روز سهشنبه در همایش جانفدایان در سنندج، با تقدیر از حضور پرشکوه مردم غیور و ولایتمدار کردستان اظهار کرد: مردم این خطه با حضور آگاهانه و حماسی خود در تمامی صحنهها، بار دیگر ثابت کردند که پای کار نظام، انقلاب و رهبری ایستادهاند و عظمت خود را به رخ جهانیان میکشند.
وی با اشاره به توطئهها و ایستادگی ۴۷ ساله ملت ایران در برابر استکبار جهانی افزود: دشمنان در طول این سالها همواره در برابر اراده پولادین ملت ایران غافلگیر شدهاند؛ از جمله در حوادث مختلف از جمله جنگهای ترکیبی و توطئههای اخیر که تصور میکردند میتوانند بین ملت و نظام فاصله بیندازند، اما با بصیرت مردم ناکام ماندند.
فرمانده قرارگاه حمزه سیدالشهدا(ع) با اشاره به نقشآفرینی مردم در عرصههای مختلف امنیت و دفاع از کشور، اضافه کرد: استکبار و بدخواهان نظام در محاسبات خود قصد داشتند در عرصههای مختلف از جمله مناطق مرزی و غرب کشور اهداف خود را دنبال کنند، اما هوشیاری و پاسخ دندانشکن مردم کُرد و ترک، تودهنی بزرگی به آنان زد و نشان داد که این خطه، دژ استوار دفاع از استقلال و تمامیت ارضی کشور است.
سردار گشتاسبی با بیان اینکه استان کردستان بیش از پنج هزار شهید تقدیم انقلاب اسلامی کرده است، ادامه داد: مردمی که با نثار جان عزیزان خود پای این نظام ایستادهاند، چیزی برای باختن ندارند و امروز در چند قدمی پیروزی بزرگ در برابر استکبار جهانی و رژیم صهیونیستی قرار داریم و به فضل الهی، طعم شیرین پیروزی نهایی را خواهیم چشید.
وی با اشاره به پیوند عمیق میان مردم و نیروهای مسلح، یادآور شد: ملت بزرگ ایران و نیروهای جانفدای مسلح با تمام توان در کنار یکدیگر برای حفظ استقلال، حریت و اقتدار کشور ایستادهاند و رمز موفقیت در برابر تمامی توطئهها، حفظ اتحاد، انسجام و تبعیت از فرامین رهبر معظم انقلاب است.
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