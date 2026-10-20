کارخانه چرم باختر دوباره احیا می شود

به گزارش کردپرس؛ کارخانه چرم باختر ظرفیتی تولیدی است که می‌توان با تعیین تکلیف مسائل اجرایی و فراهم‌شدن شرایط بهره‌برداری، به بستری برای توسعه فعالیت‌های تجاری، صادرات و واردات و ایجاد فرصت‌های شغلی در استان تبدیل شود.

حسن رستم‌زاد در این بازدید، با حضور در بخش‌های مختلف کارخانه و گفت‌وگو با مدیر مجموعه، مسائل و موانع پیش‌روی احیا و پیشنهادهای مطرح‌شده برای بازگشت این ظرفیت به چرخه اقتصادی قرار گرفت.

مدیرکل جهاد کشاورزی استان، سرپرست حوزه نظارت گمرکات استان و معاونان و نمایندگان دستگاه‌های مرتبط در حوزه صنعت، معدن و تجارت نیز با حضور در این بازدید، زمینه بررسی میدانی موضوعات و پیگیری هماهنگ راهکارهای اجرایی را فراهم کردند.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری کرمانشاه با تأکید بر ضرورت پیگیری عملیاتی مسائل و تسریع در تعیین تکلیف موانع، دستورات لازم را برای بررسی موضوعات مطرح‌شده و پیگیری اقدامات مرتبط، در چارچوب وظایف و اختیارات قانونی دستگاه‌ها صادر کرد.

هدف از این رویکرد، فراهم‌کردن زمینه تصمیم‌گیری درباره نحوه احیا و بهره‌برداری مجدد از مجموعه است.

رستم‌زاد با اشاره به ظرفیت‌های اقتصادی این سایت اظهار کرد: احیای مجموعه‌های دارای زیرساخت و قابلیت بهره‌برداری، علاوه بر جلوگیری از بلااستفاده ماندن سرمایه‌های موجود، می‌تواند زمینه ایجاد اشتغال، توسعه فعالیت‌های خدماتی و تجاری و افزایش ارزش افزوده در اقتصاد استان را فراهم کند.

وی افزود: از این منظر، بررسی امکان راه‌اندازی پایانه صادراتی محصولات کشاورزی و غیرکشاورزی و فعالیت‌های مرتبط با واردات و لجستیک در این مجموعه، از گزینه‌های قابل پیگیری برای بهره‌گیری از ظرفیت‌های آن است.

وی همچنین با اشاره به برنامه‌های مرتبط با توسعه زیرساخت‌های لجستیکی استان، بر ضرورت بررسی ظرفیت‌های مکمل تأکید کرد و افزود: در صورت احراز امکان فنی، اقتصادی و اجرایی، این مجموعه می‌تواند در کنار طرح‌های لجستیکی در دست پیگیری استان، به توسعه زنجیره خدمات تجاری، تسهیل فعالیت‌های صادراتی و ترانزیتی و تقویت ظرفیت‌های اقتصادی کرمانشاه کمک کند.

بر اساس اطلاعات ارائه‌شده درباره مجموعه سابق چرم باختر، این سایت حدود ۱۷ هکتار وسعت دارد که نزدیک به ۱۴ هکتار آن دارای کاربری صنعتی و محصورشده است.

حدود یک هکتار سوله مسقف، چهار هزار مترمربع فضای اداری، رفاهی و کارگری، زیرساخت برق با ظرفیت اعلام‌شده حدود یک مگاوات، چاه‌های آب، تصفیه‌خانه صنعتی و دیگر زیرساخت‌های مرتبط با فعالیت صنعتی، از جمله ظرفیت‌های موجود در این مجموعه به شمار می‌رود.

این مجموعه که پیش‌تر با عنوان چرم باختر فعالیت داشته و در مقطعی نیز برای فعالیت‌های مرتبط با شبکه توزیع دارو مورد استفاده قرار گرفته است، چندین سال از چرخه بهره‌برداری خارج مانده است. با وجود این وقفه، برخورداری از زیرساخت‌های موجود، ضرورت بررسی دقیق امکان احیا و تعیین تکلیف آینده بهره‌برداری از آن را برجسته می‌کند.

در بخش دیگری از این بازدید، موضوعات مرتبط با تأمین منابع مالی و راهکارهای تسهیل اجرای طرح نیز مورد بحث قرار گرفت و مقرر شد گزینه‌های قابل بررسی، با لحاظ ملاحظات مالی، اجرایی و قانونی، پیگیری شود.

بازدید میدانی از مجموعه سابق چرم باختر را می‌توان گامی در مسیر بررسی و تعیین تکلیف یکی از ظرفیت‌های بلااستفاده اقتصادی استان دانست؛ ظرفیتی که احیای آن، در صورت رفع موانع و فراهم‌شدن شرایط بهره‌برداری، می‌تواند به توسعه خدمات تجاری و لجستیکی، تقویت فعالیت‌های صادراتی و ایجاد اشتغال در کرمانشاه کمک کند.