کردپرس
عملیات بازسازی و تجهیز شهربازی کرمانشاه آغاز شد
خبر ۱۴۰۵/۰۷/۲۸ ۱۸:۴۸ زمان مطالعه: 1 دقیقه (۰)
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عملیات بازسازی و تجهیز شهربازی کرمانشاه آغاز شد

سرویس کرمانشاه _ عملیات بازسازی و تجهیز شهربازی قدیمی کرمانشاه توسط یک سرمایه‌گذار جدید آغاز شد.

به گزارش کردپرس؛ منوچهر حبیبی، استاندار کرمانشاه، به‌همراه معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری، فرماندار و شهردار کرمانشاه، از آخرین وضعیت روند بازسازی و تجهیز شهربازی کرمانشاه بازدید کرد.

در جریان این بازدید، استاندار کرمانشاه با بررسی پیشرفت فیزیکی پروژه‌های در دست اقدام، بر لزوم رعایت دقیق استانداردهای ایمنی، تسریع در عملیات اجرایی و بهره‌گیری از تجهیزات مدرن و به‌روز در مجموعه شهربازی کرمانشاه برای پرکردن اوقات فراغت عموم مردم تأکید کرد.

در این بازدید، مدیران مربوطه نیز گزارشی از آخرین اقدامات انجام‌شده و برنامه‌های زمان‌بندی‌شده برای تکمیل فازهای مختلف این مجموعه تفریحی ارائه کردند.

فعالیت سرمایه‌گذار جدید شهربازی کرمانشاه از چند هفته گذشته آغاز شده است و سرمایه‌گذار متعهد شده فاز نخست این مجموعه را با استقرار وسایل بازی سبک و سنگین تا نوروز به بهره‌برداری برساند و هم‌اکنون عملیات خاکبرداری کف دریاچه شهربازی برای امکان آبگیری آن در حال انجام است.

 

 

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