سفیر ایران در عراق: تهران و بغداد برای اخراج کردهای مخالف توافق کردند

به گزارش کرد پرس بر اساس خبری که میدل ایست نیوز منتشر کرده است، سفیر جمهوری اسلامی ایران در بغداد گفت که در چارچوب همکاری امنیتی میان ایران و عراق، دو طرف طی نشست کمیته امنیتی مشترک با حضور هیئت ایرانی و مشاور امنیت ملی عراق، بر سر اخراج «گروه‌های جدایی طلب کرد ایرانی» از اقلیم کردستان عراق یا تحویل آنها به ایران توافق کردند.

آل صادق گفت که در چارچوب همکاری امنیتی میان ایران و عراق، دو طرف طی نشست کمیته امنیتی مشترک با حضور هیئت ایرانی و مشاور امنیت ملی عراق، بر سر اخراج گروه‌های کرد ایرانی از اقلیم کردستان عراق یا تحویل آنها به ایران توافق کردند.