دولت عراق به سران و شخصیت‌های انصار الله یمن که در عراق حضور دارند، ابلاغ کرده است که نمی‌توانند هیچگونه فعالیت رسانه‌ای یا سیاسی در اراضی عراق داشته باشند.

به گزارش کردپرس، العربی الجدید قطر، به نقل از یک مسئول عراقی بلندپایه در دفتر علی الزیدی نخست وزیر عراق اعلام کرد سه شنبه دولت عراق به سران و شخصیت‌های انصار الله یمن که در عراق حضور دارند، ابلاغ کرده است که نمی‌توانند هیچگونه فعالیت رسانه‌ای یا سیاسی در اراضی عراق داشته باشند.

این دستور شامل ممنوعیت کامل فعالیت برای همه افراد انصار الله یمن در عراق شامل دیدار، نشست یا برگزاری کنفرانس مطبوعاتی یا اقدام خارج از چارچوب قوانین اقامت در عراق است.

براساس اطلاعات به دست آمده، دولت عراق، اماکن اقامت اعضای دفتر انصار الله در عراق را تعیین کرده و به آن‌ها تأکید کرده است که باید اطلاعات تحرکات خود در بغداد و سایر استان‌ها را ارائه دهند.

این مسئول عراقی اشاره کرد که این تصمیم چند روز پیش به اعضای انصار الله در عراق اطلاع داده شد و آن‌ها نمی‌توانند هیچ گونه فعالیتی علیه عربستان یا کشورهای منطقه از داخل اراضی عراق داشته باشند چرا که این اقدامات در تعارض با اصل حسن همجواری و عدم مداخله در امور کشورهای دیگر براساس قانون اساسی عراق است.

این مقام عراقی که خواست نامش فاش نشود، اشاره کرد که اعضای این گروه دیگر امکان برگزاری هیچ‌گونه فعالیت سیاسی یا رسانه‌ای هدفمند مرتبط با جنگ جاری در یمن را ندارند.

این اقدام حدود یک هفته پس از سفر نخست‌وزیر عراق به عربستان و دیدار با محمد بن سلمان، ولیعهد این کشور، انجام شده است؛ دیداری که در آن پرونده‌های امنیتی، سیاسی و اقتصادی مورد بحث قرار گرفت.

در همین زمینه، سعد الجغیفی، سرهنگ بازنشسته ارتش عراق، از اطلاعاتی مربوط به چند ماه گذشته پرده برداشت که بر اساس آنها، دسترسی برخی از اعضای ارشد حزب‌الله لبنان و جنبش انصارالله یمن به نظام مالی عراق محدود شده است. این محدودیت‌ها بانک‌ها، شرکت‌های صرافی و انتقال پول و همچنین شرکت هواپیمایی عراق را دربر می‌گیرد

از سال ۲۰۱۸، (دولت عادل عبدالمهدی) انصار الله یمن دفتری در محله الجادریه بغداد تحت عنوان دفتر انصار الله یمن دارد که ابو ادریس الشرقی مسئول آن است علاوه بر اینکه برخی سران برجسته انصار الله نیز در آن حضور دارند که از جمله آن ابو علی العزی، محمد عبدالعظیم الحوثی و ابو طه الوشلی هستند.

انصار الله در اوت ۲۰۲۴ اعلام کرد که یکی از اعضایش در عراق یعنی حسین عبدالله مستور در پی حمله امریکا به جنوب بغداد به شهادت رسیده است.این عضو انصار الله در مقر کتائب حزب الله عراق به شهادت رسید

منبع: میدلیست نیوز