به گزارش کردپرس، فراکسیون اتحاد اسلامی در پارلمان کردستان به مناسبت گذشت دو سال از برگزاری انتخابات ششمین دوره پارلمان کردستان، بیانیه‌ای منتشر کرد. این فراکسیون اعلام کرد: با گذشت دو سال از برگزاری انتخابات و فعال نشدن پارلمان کردستان، به‌عنوان عالی‌ترین نهاد قانون‌گذاری و نظارت در اقلیم کردستان، تأکید می‌کنیم که انتخاب نشدن هیئت‌رئیسه پارلمان، انجام ندادن نقش واقعی آن و تعطیلی این نهاد اصلی حکمرانی، ضربه بزرگی به روند سیاسی، حاکمیت قانون و حقوق قانون اساسی شهروندان وارد کرده است. در این بیانیه آمده است که تعطیلی نهادی که نماینده اراده واقعی مردم است، موجب ایجاد «خلأ قانونی خطرناک» و کاهش اعتماد عمومی به روند سیاسی شده است. فراکسیون اتحاد اسلامی همچنین اعلام کرد که طی دو سال گذشته، با وجود فعال نبودن پارلمان، سکوت نکرده و به پیگیری مشکلات و مطالبات شهروندان، ثبت شکایت‌ها و ارائه پرونده‌های مربوط به نقض قانون و فساد به دادگاه‌ها، دادستانی عمومی و هیئت پاکدستی ادامه داده است. این فراکسیون تأکید کرد که هیچ‌گاه بخشی از روند تعطیلی پارلمان نبوده و هر زمان که اعضای پارلمان بر اساس سازوکار قانونی برای حضور در جلسات فراخوانده شده‌اند، آماده حضور بوده است؛ اما به گفته این فراکسیون، «دو طرف حاکمیت» با توافق میان خود، تمام این تلاش‌ها را ناکام گذاشته‌اند. فراکسیون اتحاد اسلامی همچنین از ارائه چندین ابتکار سیاسی برای شکستن بن‌بست سیاسی، فعال‌سازی پارلمان، انتخاب هیئت‌رئیسه و بازگشت به گفت‌وگویی جدی و ملی خبر داد. این فراکسیون در پایان از احزاب حاکم خواست بیش از این با اراده و سرنوشت مردم کردستان بازی نکنند و منافع حزبی و شخصی خود را کنار بگذارند تا پارلمان بار دیگر به نقش طبیعی خود در قانون‌گذاری، نظارت بر دولت و دفاع از حقوق مالی و قانونی مردم و اقلیم کردستان بازگردد. در این بیانیه هشدار داده شده است که بی‌توجهی مسئولان اقلیم به نهادهای قانونی و زندگی و معیشت شهروندان، آینده اقلیم را به سمت وضعیتی نامعلوم و خطرناک سوق خواهد داد.