کارت سوخت اضطراری جایگاه های کردستان جمع آوری می شود/شارژ 50 لیتری سهمیه 10 هزار تومانی کارت های سوخت

سرویس کردستان ـ مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه کردستان از جمع آوری کارت های سوخت اضطراری جایگاه های استان و اختصاص ۵۰ لیتر سهمیه سوم بنزین با نرخ هر لیتر ۱۰ هزار تومان به کارت های سوخت شخصی خودروها خبر داد و گفت: این طرح با هدف کاهش صف های طولانی بنزین و ساماندهی توزیع سوخت، در صورت تأمین زیرساخت های لازم از ابتدای آبان ماه اجرا می شود.

به گزارش کرد پرس، جلال حمه حسنی سه شنبه ۲۸ مهر در نشست خبری با اصحاب رسانه در سنندج اظهار کرد: این طرح در پی دستور استاندار کردستان برای ارائه راهکار رفع صف های طولانی بنزین تدوین شد و پس از بررسی های کارشناسی و هماهنگی با دستگاه های نظارتی، به تأیید ستاد شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی رسیده است.

وی افزود: اجرای این طرح به فراهم شدن زیرساخت های لازم بستگی دارد و در صورت آماده شدن بسترهای اجرایی، از ابتدای آبان ماه عملیاتی خواهد شد.

اختصاص ۵۰ لیتر سهمیه سوم به خودروها

مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه کردستان با تشریح جزئیات طرح گفت: در شرایط فعلی، سهمیه اول بنزین خودروها ماهانه ۶۰ لیتر با نرخ هر لیتر یک هزار و ۵۰۰ تومان و سهمیه دوم ۵۰ لیتر با نرخ هر لیتر سه هزار تومان است.

حمه حسنی ادامه داد: بر اساس طرح جدید، پس از مصرف سهمیه های اول و دوم، امکان استفاده از ۵۰ لیتر بنزین با نرخ سوم، به مبلغ هر لیتر ۱۰ هزار تومان، از طریق کارت سوخت شخصی فراهم می شود.

وی هدف از اجرای این طرح را ساماندهی استفاده از کارت های اضطراری جایگاه ها، مدیریت بهتر سهمیه سوخت و کاهش صف های طولانی عنوان کرد و افزود: در شرایط فعلی، استفاده مشترک افراد مختلف از کارت های اضطراری، امکان مدیریت دفعات مراجعه خودروها را دشوار کرده و در برخی موارد موجب افزایش صف و نارضایتی شهروندان شده است.

مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه کردستان اظهار کرد: با اجرای طرح جدید، میزان سهمیه سوم برای هر خودرو مشخص خواهد بود و امکان مدیریت دقیق تر مصرف و جلوگیری از استفاده مکرر و غیرمتعارف از کارت های اضطراری فراهم می شود.

وی با اشاره به اینکه این طرح می تواند به بهبود دسترسی مردم به سوخت کمک کند، افزود: بر اساس بررسی های انجام شده، اجرای آن می تواند بخش عمده ای از مشکلات مردم استان در زمینه تأمین بنزین را برطرف کند.

هیچ جایگاهی به دلیل کمبود فرآورده تعطیل نشده است

حمه حسنی با اشاره به شرایط تأمین و توزیع فرآورده های نفتی در کشور گفت: با وجود محدودیت ها و ناترازی در تأمین فرآورده ها، تلاش مجموعه شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی، جایگاه داران، رانندگان نفتکش و سایر عوامل مرتبط بر این بوده است که هیچ جایگاهی در استان به دلیل نبود فرآورده تعطیل نشود.

وی افزود: با این حال، در برخی مقاطع صف های طولانی در جایگاه های سوخت شکل گرفته است که ساماندهی سهمیه ها، نظارت بر عملکرد جایگاه ها و مدیریت مصرف از جمله راهکارهای کاهش این مشکلات به شمار می رود.

مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه کردستان بر ضرورت صرفه جویی و مصرف بهینه سوخت تأکید کرد و گفت: استفاده از ظرفیت جایگاه های گاز طبیعی فشرده (سی ان جی) نیز می تواند در مدیریت مصرف بنزین مؤثر باشد.

صدور ۲۴ هزار کارت سوخت در کردستان

حمه حسنی در بخش دیگری از سخنان خود از صدور و تحویل حدود ۲۴ هزار کارت سوخت از ابتدای امسال تاکنون در استان خبر داد و گفت: دستگاه های صدور آنی کارت سوخت در هفت شهرستان بانه، بیجار، کامیاران، سنندج، سقز، مریوان و قروه مستقر شده اند.

وی از مالکان خودروهای فاقد کارت سوخت خواست برای ثبت درخواست به سامانه اینترنتی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی به نشانی fcs.niopdc.ir مراجعه کنند و هنگام ثبت درخواست، روش دریافت حضوری یا پستی را انتخاب کنند.

مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه کردستان افزود: در صورت انتخاب روش حضوری، امکان دریافت کارت در مدت حدود ۲۴ تا ۴۸ ساعت، با توجه به شرایط سامانه و حجم درخواست ها، فراهم است؛ در روش پستی نیز کارت مطابق روال معمول برای متقاضی ارسال می شود.

شناسایی سه هزار کارت سوخت متخلف

حمه حسنی همچنین از شناسایی و مسدودسازی حدود سه هزار کارت سوخت متخلف از ابتدای سال جاری تاکنون خبر داد و اظهار کرد: این کارت ها به دلیل تخلفاتی از جمله استفاده غیرمجاز از کارت سوخت و واگذاری آن به دیگران برای فروش سوخت، به مراجع ذی صلاح معرفی شده اند.

وی با اشاره به اقدامات نظارتی در حوزه توزیع نفت گاز افزود: نزدیک به چهار هزار باربرگ صوری مربوط به ناوگان درون شهری با همکاری دستگاه های مرتبط شناسایی و حذف شده است تا از تخصیص غیرواقعی سهمیه سوخت جلوگیری شود.

مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه کردستان در پایان با تأکید بر تداوم نظارت بر جایگاه های سوخت گفت: هدف از اجرای طرح جدید، مدیریت بهتر سهمیه بنزین، کاهش صف های جایگاه ها و تسهیل دسترسی مصرف کنندگان واقعی به سوخت است.