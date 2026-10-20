خانه / فیلم / خبر / سرخط خبرهای28مهر خبرگزاری کردپرس مرورگر شما از پخش ویدئو پشتیبانی نمیکند. ویدئو خبر نویسنده: میلاد مرادی ۱۴۰۵/۰۷/۲۸ ۱۳:۵۴ زمان مطالعه: 1 دقیقه ★ — (۰) اندازه متن: -A +A ♥ ذخیره ⎙ لینک کوتاه اشتراک کپی لینک تلگرام واتساپ سرخط خبرهای28مهر خبرگزاری کردپرس سرخط خبرهای28مهرمنتشر شده در خبرگزاری کردپرس در استودیو خبر تقدیم حضور مخاطبان می شود. صفحه ویدئویی پلیر مستقیم مطالعه بیشتر خبر قبلی و بعدی خبر قبلی قارچ سمی مادر پیرانشهری و فرزندانش را راهی بیمارستان کرد خبر بعدی کارت سوخت اضطراری جایگاه های کردستان جمع آوری می شود/شارژ 50 لیتری سهمیه 10 هزار تومانی کارت های سوخت
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