جنبش سوسیالیستی کردستان عراق برای حضور در انتخابات اعلام آمادگی کرد

به گزارش کردپرس، عبدالله حاجی محمود اعلام کرده است که اکنون او و برادرش، محمد حاجی محمود، دو حزب جداگانه دارند و وی حزب مستقلی برای خود تأسیس کرده است. او همچنین تأکید کرده که اختلافاتش با برادرش را از طریق قانونی حل‌وفصل خواهد کرد. پس از برکناری عبدالله حاجی محمود از حزب سوسیال دموکرات کردستان، وی حزبی مستقل با نام جنبش سوسیالیستی کردستان عراق تأسیس کرد. این جنبش در تاریخ ۱۲ اکتبر ۲۰۲۴ مجوز رسمی فعالیت حزبی را از وزارت داخله اقلیم کردستان دریافت کرد و عبدالله حاجی محمود نیز به‌عنوان دبیرکل این جنبش انتخاب شد. عبدالله حاجی محمود در گفت‌وگو با «روژان» اعلام کرد که اکنون حزب مستقلی با نام جنبش سوسیالیستی کردستان عراق دارد و قصد دارد در انتخابات آینده اقلیم کردستان و عراق شرکت کند. او همچنین گفت روابط خانوادگی و اجتماعی‌اش با محمد حاجی محمود، برادرش، هنوز به حالت عادی بازنگشته است و برای حل اختلافات میان آنها به قانون و اقدامات قانونی متوسل شده است. وی خود را «مورد ظلم قرارگرفته» می‌داند. در فوریه ۲۰۲۴، میان محمد حاجی محمود، رئیس حزب سوسیال دموکرات کردستان، و برادرش عبدالله اختلافات و تنش‌هایی شکل گرفت که در نهایت به درگیری مسلحانه میان دو برادر انجامید. پس از آن، در نشست دفتر سیاسی حزب، تصمیم گرفته شد عبدالله حاجی محمود از سمت معاون رئیس حزب و عضویت در حزب برکنار شود.