توافق مشترک دو شرکت نفتی برای گسترش فعالیت در اقلیم کردستان

سرویس جهان- توافق ۶۰۱ میلیون دلاری گلف کیستون پترولیوم و شاماران پترولیوم برای ادغام سهام، هم‌زمان با تلاش شرکت‌های خارجی دیگر برای خرید دارایی‌های نفتی، از تداوم تحرکات برای تجمیع فعالیت‌های تولید نفت در اقلیم کردستان حکایت دارد.

به گزارش کردپرس، شرکت‌های گلف کیستون پترولیوم و شاماران پترولیوم با توافق برای ادغام سهام میدان های نفتی اقلیم کردستان به ارزش تقریبی ۶۰۱ میلیون دلار، درصدد تشکیل یکی از بزرگ‌ترین مجموعه‌های تولید نفت در اقلیم کردستان عراق هستند. انتظار می‌رود ارزش بازار آن از یک میلیارد دلار فراتر برود و تولید روزانه آن به حدود ۵۳ هزار بشکه برسد.

شرکت گلف کیستون پترولیوم که سهام آن در بورس لندن معامله می‌شود، روز سه‌شنبه ۲۰ اکتبر از توافق برای ادغام با شرکت شاماران پترولیوم، فعال در بورس اسلو، خبر داد. این توافق با هدف ترکیب دارایی‌های نفتی دو شرکت و گسترش فعالیت‌های آنها در اقلیم کردستان عراق انجام شده است.

ارزش شاماران پترولیوم در این معامله حدود ۶۰۱ میلیون دلار برآورد شده است. شرکت جدید با ارزش بازار بیش از یک میلیارد دلار، برآورد تولید روزانه حدود ۵۳ هزار بشکه نفت بر اساس سهم عملیاتی و ذخایر اثبات‌شده و احتمالی ۳۲۳ میلیون بشکه‌ای فعالیت خواهد کرد.

ادغام دو شرکت، میدان نفتی شیخان متعلق به گلف کیستون را با سهم شاماران پترولیوم در میدان‌های نفتی آتروش و سرسنگ ترکیب می‌کند. این مجموعه همچنین برنامه سرمایه‌گذاری در میدان حمرین در بخش تحت کنترل دولت فدرال عراق را در دستور کار دارد.

گلف کیستون پترولیوم قصد دارد در چارچوب این توافق، محل اصلی پذیرش سهام خود را به بازار اصلی یورونکست اسلو منتقل کند و در نهایت از بورس لندن خارج شود. با این حال، اجرای توافق به تأیید سهامداران و تحقق سایر شرایط نهایی معامله بستگی دارد و تکمیل آن برای نیمه نخست سال ۲۰۲۷ پیش‌بینی شده است.

میدان نفتی شیخان در استان دهوک، مهم‌ترین دارایی گلف کیستون پترولیوم و یکی از بزرگ‌ترین میدان‌های تولیدکننده نفت در اقلیم کردستان به شمار می‌رود. تولید این میدان در دوره اخیر به حدود ۴۰ هزار بشکه در روز بازگشته است. ذخایر ناخالص اثبات‌شده و احتمالی شیخان حدود ۴۱۶ میلیون بشکه برآورد می‌شود و این میدان از زمان آغاز تولید تجاری در سال ۲۰۱۳ تاکنون بیش از ۱۵۵ میلیون بشکه نفت تولید کرده است.

تحرکات شرکت‌های خارجی برای ادغام و تملک دارایی‌های نفتی در اقلیم کردستان به گلف کیستون و شاماران محدود نمی‌شود. شرکت‌های جنل انرژی و دی‌ان‌او نیز پیشنهادهای رقیبی برای خرید شرکت کپریکورن انرژی ارائه کرده‌اند که هیئت‌مدیره کپریکورن از پیشنهاد افزایش‌یافته جنل انرژی حمایت کرده است.

توافق گلف کیستون و شاماران، در صورت نهایی‌شدن، تمرکز دارایی‌های نفتی این دو شرکت را در اقلیم کردستان افزایش می‌دهد و می‌تواند زمینه مدیریت یکپارچه‌تر میدان‌های نفتی و توسعه فعالیت‌های تولیدی آنها را فراهم کند.