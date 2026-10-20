جان آکسوی که به‌عنوان سرپرست شهرداری اسن‌یورت استانبول منصوب شده بود، در بحبوحه تحقیقات قضایی درباره ادعاهای تبانی در مناقصه‌ها و دریافت رشوه از سمت خود برکنار شد. گفته می‌شود دبیرکل شهرداری کلان‌شهر وان جایگزین او خواهد شد.

به گزارش کردپرس، جان آکسوی از سرپرستی شهرداری اسن‌یورت برکنار شد و براساس اطلاعات منتشرشده، اولاش آک‌خان، دبیرکل شهرداری کلان‌شهر وان، به‌جای او بر این کرسی خواهد نشست.

این تغییر مدیریتی هم‌زمان با تحقیقات دادستانی کل استانبول درباره شماری از مناقصه‌های شهرداری اسن‌یورت انجام شد. در این پرونده ادعا شده است که در برخی مناقصه‌ها تبانی صورت گرفته و از پیمانکاران رشوه دریافت شده است.

در چارچوب این تحقیقات، ۱۷ نفر از جمله یوسف اولوتاش، معاون انتصابی شهردار اسن‌یورت، بازداشت شدند.

همچنین برای نامیک چبی، مالک شرکت ساختمانی چبی که گفته می‌شود در خارج از ترکیه به سر می‌برد، و فکرت گونش حکم بازداشت صادر شد.

گفتنی است، جان آکسوی پیش‌تر پس از برکناری احمد اوزر، شهردار کرد منتخب اسن‌یورت، به‌عنوان سرپرست این شهرداری منصوب شده بود.