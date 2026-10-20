مشاهده عقاب طلایی در دره تالەجار اشنویه

به گزارش کردپرس، کریم خضری گفت: دره تالەجار، که رودخانه گادر از میان آن عبور می‌کند، از زیستگاه‌های ارزشمند شهرستان اشنویه است و به دلیل برخورداری از تنوع زیستی، گونه‌های مختلفی از حیات‌وحش را در خود جای داده است.



وی افزود: خرس قهوه‌ای، کل و بز، سمندرهای کردستانی و آذربایجانی، عقاب طلایی، کرکس معمولی و کبک دری از جمله گونه‌های شاخص این منطقه هستند که حفاظت از زیستگاه آن‌ها اهمیت ویژه‌ای دارد.



خضری با اشاره به ویژگی‌های زیستی عقاب طلایی اظهار کرد: این پرنده شکاری معمولاً به‌تنهایی یا به‌صورت جفت دیده می‌شود و با پروازی قدرتمند، در گستره وسیعی از زیستگاه به جست‌وجوی طعمه می‌پردازد. حضور این گونه می‌تواند نشانه‌ای از مناسب بودن شرایط زیستی و دسترسی به منابع غذایی در منطقه باشد.



او در پایان تاکید کرد: حفاظت از زیستگاه‌های طبیعی دره تالەجار و صیانت از گونه‌های ارزشمند حیات‌وحش، از اهمیت ویژه‌ای در حفظ تنوع زیستی منطقه برخوردار است.



