کردپرس
مشاهده عقاب طلایی در دره تالەجار اشنویه
خبر ۱۴۰۵/۰۷/۲۸ ۱۳:۵۱ زمان مطالعه: 1 دقیقه (۰)
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مشاهده عقاب طلایی در دره تالەجار اشنویه

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان اشنویه از ثبت تصویر پرواز عقاب طلایی در دره تالەجار این شهرستان خبر داد.

به گزارش کردپرس، کریم خضری گفت: دره تالەجار، که رودخانه گادر از میان آن عبور می‌کند، از زیستگاه‌های ارزشمند شهرستان اشنویه است و به دلیل برخورداری از تنوع زیستی، گونه‌های مختلفی از حیات‌وحش را در خود جای داده است.

وی افزود: خرس قهوه‌ای، کل و بز، سمندرهای کردستانی و آذربایجانی، عقاب طلایی، کرکس معمولی و کبک دری از جمله گونه‌های شاخص این منطقه هستند که حفاظت از زیستگاه آن‌ها اهمیت ویژه‌ای دارد.

خضری با اشاره به ویژگی‌های زیستی عقاب طلایی اظهار کرد: این پرنده شکاری معمولاً به‌تنهایی یا به‌صورت جفت دیده می‌شود و با پروازی قدرتمند، در گستره وسیعی از زیستگاه به جست‌وجوی طعمه می‌پردازد. حضور این گونه می‌تواند نشانه‌ای از مناسب بودن شرایط زیستی و دسترسی به منابع غذایی در منطقه باشد.

او در پایان تاکید کرد: حفاظت از زیستگاه‌های طبیعی دره تالەجار و صیانت از گونه‌های ارزشمند حیات‌وحش، از اهمیت ویژه‌ای در حفظ تنوع زیستی منطقه برخوردار است.

 

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