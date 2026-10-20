کردپرس
قارچ سمی مادر پیرانشهری و فرزندانش را راهی بیمارستان کرد
خبر ۱۴۰۵/۰۷/۲۸ ۱۳:۵۲ زمان مطالعه: 2 دقیقه (۰)
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قارچ سمی مادر پیرانشهری و فرزندانش را راهی بیمارستان کرد

سرویس آذربایجان غربی-مسئول مرکز فوریت‌های پزشکی ۱۱۵ پیرانشهر گفت: مصرف قارچ سمی ٣نفر از اعضای خانواده اهل روستای کوپر این شهرستان را راهی بیمارستان کرد.

به گزارش کردپرس، ابراهیم عزیزنژاد افزود: این خانواده که شامل مادر و ۲ فرزند ٨ و ۱۳ ساله هستند بر اثر مصرف قارچ سمی دچار مسمومیت شدند.

وی افزود: اعضای این خانواه پس از ظاهر شدن علایم مسمومیت به بیمارستان پیرانشهر مراجعه کردند و اقدامات درمانی لازم برای آنان صورت گرفت.

مسئول مرکز فوریت‌های پزشکی ۱۱۵ پیرانشهر با اشاره به اینکه هم اکنون اعضای این خانواده در بیمارستان بستری هستند گفت: برای خارج شدن سموم و تنظیم آنزیم ها، این افراد باید مدتی را در بیمارستان سپری و تحت نظر باشند.

وی بر لزوم هوشیاری شهروندان در خصوص جمع‌آوری و مصرف قارچ‌های وحشی تاکید کرد و لفزود: با توجه به شباهت ظاهری قارچ‌های سمی و خوراکی، توصیه می‌شود از مصرف قارچ‌های خودرو و فاقد بسته‌بندی معتبر پرهیز شود تا بتوان از بروز حوادث ناگوار جلوگیری کرد.

وی اضافه کرد: در صورت بروز علائم مسمومیت مانند دل‌درد، تهوع، استفراغ، اسهال، سرگیجه و یا اختلال در بینایی پس از مصرف قارچ، در اسرع وقت به مراکز درمانی مراجعه کنید.

وی به مردم توصیه کرد هنگام مصرف قارچ های خوراکی از راهنمایی های افراد با تجربه در این خصوص بهره ببرند و در صورت امکان از قارچ های پرورشی استفاده کنند.

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