کردپرس
ابتکار عراق برای گفت‌وگوی ایران و کشورهای خلیج فارس در بغداد
خبر ۱۴۰۵/۰۷/۲۸ ۱۶:۰۲ زمان مطالعه: 1 دقیقه (۰)
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ابتکار عراق برای گفت‌وگوی ایران و کشورهای خلیج فارس در بغداد

وزیر امور خارجه عراق اعلام کرد بغداد در تلاش است نشستی میان ایران و کشورهای خلیج فارس در بغداد برگزار کند و برای نزدیک کردن دیدگاه‌های دو طرف، ارتباطات مستمری با ایران و کشورهای خلیج فارس دارد.

به گزارش کردپرس، فؤاد حسین پس از پایان نشست شورای وزیران امور خارجه کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی در بغداد، در یک کنفرانس خبری گفت این نشست‌ها در سایه تنش‌های منطقه‌ای برگزار شد و ترکیه ریاست شورا را به ما تحویل داد. وی افزود ۵۵ کشور در این نشست‌ها حضور داشتند و ۲۲ وزیر امور خارجه نیز در این نشست شرکت کردند. وزیر امور خارجه عراق همچنین گفت مسئله فلسطین و قدس در صدر اولویت‌های این دور از نشست‌ها قرار داشت و بر همکاری، بازسازی و حفاظت از قدس تأکید شد. وی افزود بحران‌های منطقه و مقابله با تروریسم نیز از دیگر موضوعات مورد بررسی در این نشست‌ها بود. فؤاد حسین تأکید کرد: «ما ابتکارهایی را مطرح کرده‌ایم و برای برگزاری نشستی میان کشورهای خلیج و ایران در بغداد نیز تلاش می‌کنیم.» وی در پایان گفت عراق ارتباطات مستمری با کشورهای خلیج فارس و ایران دارد و این تلاش‌ها با هدف نزدیک کردن دیدگاه‌های دو طرف انجام می‌شود.

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