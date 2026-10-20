بازداشت در کودکی، تبرئه پس از ۷۳ روز و ممنوعیت تحصیل در دانشگاه

نودا کارتال که در سال آخر دبیرستان و پیش از رسیدن به ۱۸سالگی بازداشت و پس از ۷۳ روز تبرئه شد، به دلیل ثبت دوران بازداشتش به‌عنوان «غیبت از مدرسه» نتوانست در رشته انسان‌شناسی دانشگاه وان ثبت‌نام کند. او می‌گوید به خاطر یک پرونده بی‌اساس، دو بار او را مجازات کرده اند.

به گزارش کردپرس، نودا کارتال چهارم اکتبر ۲۰۲۵، هنگامی که دانش‌آموز سال دوازدهم دبیرستان آناتولی پاتنوس در استان آگری بود، در پی گزارشی علیه او بازداشت شد. او با اتهام «عضویت در سازمان تروریستی» به زندان افتاد، اما پس از ۷۳ روز، از اتهام مطرح‌شده تبرئه و از زندان بسته زنان ارزنجان آزاد شد.

کارتال پس از آزادی در آزمون ورودی مؤسسات آموزش عالی ترکیه (YKS) شرکت کرد و در مرحله تکمیل ظرفیت سال ۲۰۲۶ در رشته انسان‌شناسی دانشگاه یوزونجو ییل وان پذیرفته شد. بااین‌حال، هنگامی که برای ثبت‌نام به دانشگاه مراجعه کرد، متوجه شد به علت غیبت‌های ثبت‌شده در دوران بازداشت، مردود شده و دیپلم خود را دریافت نکرده است.

براساس این گزارش، ۵۵ روز از دوره ۷۳روزه بازداشت کارتال به‌عنوان غیبت در پرونده تحصیلی او ثبت شد؛ مسئله‌ای که مانع ثبت‌نامش در دانشگاه و ادامه تحصیل او شد.

درخواست دم پارتی برای بررسی پرونده در مجلس

حزب برابری و دموکراسی خلق‌ها (دم پارتی) برای رفع محرومیت ایجادشده، درخواستی را به کمیسیون بررسی حقوق بشر مجلس ترکیه ارائه کرد.

دم پارتی در این درخواست خواستار بررسی روند بازداشت نودا کارتال و چگونگی ثبت دوران حضور او در زندان در سامانه الکترونیکی مدارس شد. این حزب همچنین پرسید آیا اطلاع‌رسانی‌های مقرر در روزهای چهلم و پنجاه‌وپنجم غیبت به کارتال و سرپرست قانونی او انجام شده است یا خیر.

در این درخواست، از وزارت آموزش ملی، نهادهای مسئول آموزش و در صورت لزوم شورای آموزش عالی ترکیه خواسته شد برای جلوگیری از تضییع حق تحصیل و دسترسی کارتال به آموزش عالی، فوراً وارد عمل شوند.

دم پارتی همچنین خواستار بررسی سازوکارهای موجود برای بازگشت دانش‌آموزانی شد که در کودکی بازداشت شده و سپس آزاد شده‌اند. پیگیری غیبت‌ها، حمایت روانی و اجتماعی، اطلاع‌رسانی به خانواده‌ها و حفاظت از حق آموزش این کودکان، از دیگر محورهای مطرح‌شده در این درخواست بود.

نگهداری یک کودک در زندان بزرگ‌سالان

نودا کارتال گفت هنگام بازداشت کمتر از ۱۸ سال داشت، اما او را در زندان بزرگ‌سالان نگهداری کردند.

او درباره این دوره گفت: «زمانی که بازداشت شدم، زیر ۱۸ سال و از نظر قانونی کودک بودم. اتهامی که به بازداشت من انجامید، به هیچ مدرک ملموسی متکی نبود و کاملاً بی‌اساس بود.»

کارتال افزود: «مرا به زندان بسته زنان نوع L پاتنوس فرستادند و در کنار زندانیان بزرگ‌سال قرار دادند. چند بار برای انتقال به زندان کودکان درخواست نوشتم، اما نه پاسخی دریافت کردم و نه درخواست‌هایم بررسی شد.»

او گفت پس از مدتی به زندان بسته زنان ارزنجان انتقال یافت و در آنجا نیز ناچار شد با کودکان محبوس در پرونده‌های قضایی عادی در یک بند بماند. کارتال در ادامه آزاد و از اتهام مطرح‌شده تبرئه شد.

من دو بار مجازات شدم

نودا کارتال با تأکید بر اینکه تبرئه او مانع از تضییع حق تحصیلش نشده است، گفت: «پس از آزادی در آزمون YKS شرکت کردم و در رشته انسان‌شناسی دانشگاه یوزونجو ییل وان پذیرفته شدم. وقتی برای ثبت‌نام رفتم، فهمیدم در دبیرستان مردود شده‌ام. به دلیل ۷۳ روز بازداشت، ۵۵ روز غیبت برایم ثبت کرده‌اند.»

او افزود: «من دو بار مجازات شدم؛ ابتدا با ادعاهای بی‌اساس بازداشت شدم و پس از آن تبرئه شدم، سپس وزارت آموزش ملی مرا مجازات کرد.»

کارتال با اشاره به ماده ۴۲ قانون اساسی ترکیه، مواد ۳ و ۲۸ کنوانسیون حقوق کودک سازمان ملل، ماده دوم پروتکل الحاقی کنوانسیون اروپایی حقوق بشر و ماده چهارم قانون شماره ۵۳۹۵ ترکیه گفت این مقررات حق آموزش او را تضمین کرده‌اند.

او تأکید کرد: «من امتیاز اضافه‌ای نمی‌خواهم؛ فقط حقی را می‌خواهم که از قبل دارم.»