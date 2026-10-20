کشف شواهد تازه از عصر آهن و دوران تاریخی در گورستان زاگرس سنندج
به گزارش کرد پرس، علی بهنیا در جریان بازدید فرماندار سنندج از روند کاوش های باستان شناسی گورستان تاریخی زاگرس این شهر، اظهار کرد: دومین فصل کاوش این محوطه از ۱۲ مهرماه امسال به سرپرستی دکتر کاظم ملازاده و دکتر علی بیننده از گروه باستان شناسی دانشگاه بوعلی سینا همدان و با حضور هیئتی تخصصی متشکل از کارشناسان باستان شناسی، انسان شناسی و مرمت آغاز شده و همچنان ادامه دارد.
معاون میراث فرهنگی کردستان افزود: این فصل از کاوش ها با تامین اعتبار از سوی پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری، بخش های مختلف محوطه را مورد بررسی قرار داده است که تاکنون در پنج ترانشه واقع در جبهه شرقی، بقایای تدفینی با شاخصه های فرهنگی عصر آهن ۳ شناسایی و مطالعه شده است.
وی بیان کرد: همچنین در بخش های جنوبی و غربی محوطه، سه ترانشه ایجاد شده که بررسی های اولیه در آن ها به شناسایی بقایای ساختارهای معماری و شواهد استقراری مربوط به دوران تاریخی منجر شده است.
بهنیا با اشاره به پیشینه شناسایی این محوطه تاریخی یادآور شد: گورستان باستانی زاگرس در حاشیه غربی مسیر سنندج به حسن آباد، در جریان عملیات راه سازی سال ۱۳۸۷ به صورت اتفاقی شناسایی شد و در آذرماه همان سال، بخشی از این محوطه توسط باستان شناسان اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی کردستان مورد کاوش قرار گرفت.
معاون میراث فرهنگی کردستان بیان کرد: ادامه کاوش ها و مطالعات تخصصی در این محوطه،اطلاعات ارزشمندی درباره پیشینه فرهنگی و تاریخی استان کردستان در اختیار پژوهشگران قرار می دهد و به شناخت بهتر ابعاد تاریخی منطقه کمک می کند.
وی اظهار کرد: نتایج نهایی این پژوهش، زمینه برنامه ریزی دقیق تر برای حفاظت از آثار تاریخی و معرفی ظرفیت های فرهنگی محوطه زاگرس را فراهم می کند و گامی مهم در تداوم فعالیت های باستان شناسی استان به شمار می رود.
بهنیا گفت: این پروژه با همکاری گروه باستان شناسی دانشگاه بوعلی سینا همدان، پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری، اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی کردستان، فرمانداری و شهرداری سنندج و تشکل های مردم نهاد این شهر در حال اجرا است.
دیدگاه کاربران