کشف شواهد تازه از عصر آهن و دوران تاریخی در گورستان زاگرس سنندج

معاون میراث فرهنگی کردستان خبر داد؛

سرویس کردستان - معاون میراث فرهنگی کردستان از شناسایی بقایای تدفینی متعلق به عصر آهن ۳ و شواهد معماری و استقراری مربوط به دوران تاریخی در جریان دومین فصل کاوش های باستان شناسی گورستان زاگرس سنندج خبر داد.

به گزارش کرد پرس، علی بهنیا در جریان بازدید فرماندار سنندج از روند کاوش های باستان شناسی گورستان تاریخی زاگرس این شهر، اظهار کرد: دومین فصل کاوش این محوطه از ۱۲ مهرماه امسال به سرپرستی دکتر کاظم ملازاده و دکتر علی بیننده از گروه باستان شناسی دانشگاه بوعلی سینا همدان و با حضور هیئتی تخصصی متشکل از کارشناسان باستان شناسی، انسان شناسی و مرمت آغاز شده و همچنان ادامه دارد.

معاون میراث فرهنگی کردستان افزود: این فصل از کاوش ها با تامین اعتبار از سوی پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری، بخش های مختلف محوطه را مورد بررسی قرار داده است که تاکنون در پنج ترانشه واقع در جبهه شرقی، بقایای تدفینی با شاخصه های فرهنگی عصر آهن ۳ شناسایی و مطالعه شده است.

وی بیان کرد: همچنین در بخش های جنوبی و غربی محوطه، سه ترانشه ایجاد شده که بررسی های اولیه در آن ها به شناسایی بقایای ساختارهای معماری و شواهد استقراری مربوط به دوران تاریخی منجر شده است.

بهنیا با اشاره به پیشینه شناسایی این محوطه تاریخی یادآور شد: گورستان باستانی زاگرس در حاشیه غربی مسیر سنندج به حسن آباد، در جریان عملیات راه سازی سال ۱۳۸۷ به صورت اتفاقی شناسایی شد و در آذرماه همان سال، بخشی از این محوطه توسط باستان شناسان اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی کردستان مورد کاوش قرار گرفت.

معاون میراث فرهنگی کردستان بیان کرد: ادامه کاوش ها و مطالعات تخصصی در این محوطه،اطلاعات ارزشمندی درباره پیشینه فرهنگی و تاریخی استان کردستان در اختیار پژوهشگران قرار می دهد و به شناخت بهتر ابعاد تاریخی منطقه کمک می کند.

وی اظهار کرد: نتایج نهایی این پژوهش، زمینه برنامه ریزی دقیق تر برای حفاظت از آثار تاریخی و معرفی ظرفیت های فرهنگی محوطه زاگرس را فراهم می کند و گامی مهم در تداوم فعالیت های باستان شناسی استان به شمار می رود.

بهنیا گفت: این پروژه با همکاری گروه باستان شناسی دانشگاه بوعلی سینا همدان، پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری، اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی کردستان، فرمانداری و شهرداری سنندج و تشکل های مردم نهاد این شهر در حال اجرا است.