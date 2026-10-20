برداشت ۲۰ هزار تن سیب در مالاتیای کردستان ترکیه؛ محصول فراوان و قیمت‌ پایین

برداشت چهار نوع سیب در شهرستان دوغان‌شهر استان مالاتیا آغاز شد و تولیدکنندگان امسال انتظار برداشت حدود ۲۰ هزار تن محصول را دارند؛ بااین‌حال، پایین‌بودن قیمت خرید و کمبود سردخانه، باغداران را ناچار کرده است محصولات خود را بلافاصله روانه بازار کنند.

به گزارش کردپرس، باغداران دوغان‌شهر در استان مالاتیا امسال در حالی برداشت حدود ۲۰ هزار تن سیب باکیفیت را آغاز کردند که افت قیمت‌ها و کمبود سردخانه، آنان را ناچار کرده است محصولات خود را بلافاصله و با بهایی پایین روانه بازار کنند.

برهان تانیشیک، رئیس اتاق کشاورزی دوغان‌شهر، در گفتگو با آناتولی کردی، با اشاره به کیفیت و عطر مطلوب سیب‌های امسال گفت فصل پرباری برای تولیدکنندگان رقم خورده است.

او گفت: «برداشت سیب را در شهرستان آغاز کردیم. امسال محصولات ما دچار لکه سیاه یا آفت کرم نشده‌اند و از کیفیت بسیار خوبی برخوردارند. انتظار داریم حدود ۲۰ هزار تن محصول برداشت کنیم، اما متأسفانه قیمت‌ها پایین است.»

به گفته تانیشیک، هر کیلوگرم سیبی که برای تولید آب‌میوه خریداری می‌شود، ۲٫۵ لیر قیمت دارد و سیب خوراکی نیز با قیمت حدود ۱۰ لیر به فروش می‌رسد.

کمبود سردخانه و فروش اجباری محصول

رئیس اتاق کشاورزی دوغان‌شهر، کمبود سردخانه را یکی از مهم‌ترین مشکلات باغداران منطقه دانست و گفت: «به دلیل کمبود و ناکافی‌بودن سردخانه‌ها، امکان نگهداری محصولاتمان را نداریم و ناچاریم آنها را مستقیماً وارد بازار کنیم.»

او افزود اتاق کشاورزی و شهرداری دوغان‌شهر برای ایجاد شرایطی که سیب تولیدی منطقه با قیمت واقعی خود به فروش برسد، همکاری‌هایی را آغاز کرده‌اند.

تلاش برای ثبت نشان جغرافیایی سیب دوغان‌شهیر

محمد بایرام، شهردار دوغان‌شهر، نیز اعلام کرد شهرداری در فصل برداشت در کنار تولیدکنندگان قرار دارد و برای معرفی و تبدیل سیب این شهرستان به یک نام تجاری شناخته‌شده تلاش می‌کند.

بایرام گفت: «تمام مدارک لازم برای درخواست ثبت نشان جغرافیایی سیب دوغان‌شهیر را آماده کرده‌ایم و آنها را به سازمان ثبت اختراع و علائم تجاری ترکیه ارائه خواهیم کرد.»

او هدف از این اقدام را معرفی سیب باکیفیت دوغان‌شهر در سراسر ترکیه عنوان کرد و افزود شهرداری برای اجرای طرح احداث سردخانه نیز با اتاق کشاورزی شهرستان همکاری می‌کند.