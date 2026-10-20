به گزارش کردپرس، افزایش مصرف و خریدوفروش مواد مخدر در آمد به یکی از نگرانی‌های جدی اجتماعی این شهر تبدیل شده و گزارش‌ها حاکی از گسترش آن از منطقه رزان (باغلار) و سور تا ینی‌شهیر و پیاس (کایاپینار) است.

با وجود گسترش این معضل و پیامدهای آن برای جوانان و آینده اجتماعی شهر، اقدامات سازمان‌های مدنی، مدیریت‌های محلی و نهادهای رسمی برای مقابله با اعتیاد و شبکه‌های توزیع مواد مخدر ناکافی ارزیابی شده است.

تشکیل پرونده برای صدها متهم

به نوشته آزاد آلتای از مزوپوتامیا، پرونده‌ها و تحقیقات قضایی نیز ابعاد گسترده خریدوفروش و مصرف مواد مخدر در آمد را نشان می‌دهند. پس از بازداشت صدها نفر در عملیات ماه مه، روند تنظیم کیفرخواست علیه متهمان آغاز شد.

براساس این گزارش، ۱۲۸ گزارش تحقیقاتی مربوط به ۴۰۵ نفر برای رسیدگی جداگانه تفکیک شد و علیه شمار زیادی از متهمان با اتهام «فروش یا تأمین مواد مخدر و روان‌گردان» پرونده قضایی تشکیل شد.

روژهات آ، محمد ک، دیار ک، محمد آ و محمد ت از جمله افرادی هستند که در همین چارچوب تحت پیگرد قرار گرفتند.

بخش عمده کیفرخواست این پنج نفر بر گزارش‌هایی استوار شد که مأموران موسوم به «بازپرس مخفی» در برخی نقاط تعیین‌شده تهیه کرده بودند. بااین‌حال، در گزارش‌ها و کیفرخواست توضیح دقیقی درباره چگونگی تأمین مواد مخدر، ارتباط احتمالی متهمان با افراد دیگر یا ساختار شبکه توزیع ارائه نشد.

فروشندگان نوجوان در تصاویر تازه

تصاویر تازه منتشرشده، بخش‌هایی از مناطق رزان، سور و ینی‌شهیر را دربر می‌گیرد و نشان می‌دهد فروشندگان مواد مخدر در شماری از خیابان‌ها بدون نگرانی مشهود فعالیت می‌کنند.

آنچه در این تصاویر بیش از همه توجه‌برانگیز است، سن پایین بسیاری از فروشندگان است؛ به‌گونه‌ای که تعدادی از آنها کودک یا نوجوان به نظر می‌رسند.