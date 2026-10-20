سرانه فضای ورزشی دانش آموزان کشور با افتتاح یک هزار و ۵۲۰ پروژه به ۵۳ سانتی متر می رسد

سرویس کردستان ـ معاون تربیت بدنی و سلامت وزارت آموزش و پرورش گفت: با بهره برداری از یک هزار و ۵۲۰ پروژه ورزشی در قالب طرح «میدان همدلی»، سرانه فضای ورزشی دانش آموزان کشور از ۴۸ به ۵۳ سانتی متر افزایش می یابد و با افتتاح یک هزار و ۴۸۰ پروژه دیگر تا دهه فجر، این میزان به ۵۸ سانتی متر خواهد رسید.

به گزارش کرد پرس، محمد جعفری در آیین افتتاح پروژه های ورزشی دانش آموزی در سنندج اظهار کرد: ورزش مدارس علاوه بر ارتقای سلامت جسمانی، در ایجاد نشاط، تقویت امید و تحکیم پیوندهای اجتماعی نقش دارد و مدارس باید بستر مناسبی برای فعالیت های ورزشی و پرورش استعدادهای نسل نوجوان و جوان فراهم کنند.

وی با اشاره به اهداف طرح «میدان همدلی» افزود: این طرح در ادامه برنامه توسعه و بهینه سازی فضاهای ورزشی مدارس و با مشارکت دولت، مجلس، مردم و مسئولان اجرا می شود و هدف از آن تنها ساخت فضاهای ورزشی نیست، بلکه فراهم کردن محیطی استاندارد، ایمن و بانشاط برای تربیت همه جانبه دانش آموزان است.

معاون تربیت بدنی و سلامت وزارت آموزش و پرورش با بیان اینکه در گام نخست توسعه فضاهای ورزشی، ۲ هزار و ۸۶۲ فضای ورزشی در کشور هدف گذاری شده بود، گفت: در سال ۱۴۰۵ نیز ایجاد سه هزار فضای ورزشی در قالب طرح های مختلف در دستور کار قرار گرفته است.

جعفری ادامه داد: این طرح ها شامل احداث زمین چمن مصنوعی، اجرای کف پوش های روباز، ایجاد کلاس های درس تربیت بدنی، تکمیل سازه های نیمه تمام و بهسازی و تجهیز فضاهای ورزشی است.

وی با تأکید بر ضرورت توزیع عادلانه امکانات ورزشی بیان کرد: برای شناسایی نیازهای مناطق مختلف، اطلس جامع فضاهای ورزشی آموزش و پرورش در ۷۴۷ منطقه آموزشی کشور تهیه شده است که اطلاعات مربوط به تعداد، نوع و سرانه این فضاها را در اختیار برنامه ریزان قرار می دهد.

معاون تربیت بدنی و سلامت وزارت آموزش و پرورش افزود: ثبت این اطلاعات در سامانه مربوط، امکان برنامه ریزی بر اساس شاخص های مشخص و نیازهای واقعی مناطق را فراهم می کند و می تواند در توزیع متوازن امکانات ورزشی مؤثر باشد.

جعفری با اشاره به محدودیت های مالی، تورم و افزایش هزینه های اجرای پروژه ها گفت: همراهی دستگاه های اجرایی، سازمان برنامه و بودجه، سازمان نوسازی مدارس، مجلس و مجموعه وزارت آموزش و پرورش در آماده سازی این پروژه ها برای بهره برداری و آغاز سال تحصیلی نقش داشته است.

وی نگهداری و بهره برداری صحیح از فضاهای ورزشی را به اندازه احداث آن ها مهم دانست و تأکید کرد: امکانات ورزشی مدارس نباید پس از افتتاح بلااستفاده بمانند یا دسترسی دانش آموزان به آن ها محدود شود، بلکه باید با رعایت ضوابط، امکان استفاده حداکثری دانش آموزان و ظرفیت های محلی از این فضاها فراهم شود.

معاون تربیت بدنی و سلامت وزارت آموزش و پرورش خاطرنشان کرد: توسعه ورزش در مدارس می تواند در ارتقای سلامت، پیشگیری از آسیب های اجتماعی، افزایش نشاط و امید و تقویت همدلی در جامعه نقش آفرین باشد؛ از این رو، نگهداری و استفاده مؤثر از زیرساخت های ورزشی باید در کنار توسعه آن ها مورد توجه قرار گیرد.