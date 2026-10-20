سرانه فضای ورزشی دانش آموزان کشور با افتتاح یک هزار و ۵۲۰ پروژه به ۵۳ سانتی متر می رسد
به گزارش کرد پرس، محمد جعفری در آیین افتتاح پروژه های ورزشی دانش آموزی در سنندج اظهار کرد: ورزش مدارس علاوه بر ارتقای سلامت جسمانی، در ایجاد نشاط، تقویت امید و تحکیم پیوندهای اجتماعی نقش دارد و مدارس باید بستر مناسبی برای فعالیت های ورزشی و پرورش استعدادهای نسل نوجوان و جوان فراهم کنند.
وی با اشاره به اهداف طرح «میدان همدلی» افزود: این طرح در ادامه برنامه توسعه و بهینه سازی فضاهای ورزشی مدارس و با مشارکت دولت، مجلس، مردم و مسئولان اجرا می شود و هدف از آن تنها ساخت فضاهای ورزشی نیست، بلکه فراهم کردن محیطی استاندارد، ایمن و بانشاط برای تربیت همه جانبه دانش آموزان است.
معاون تربیت بدنی و سلامت وزارت آموزش و پرورش با بیان اینکه در گام نخست توسعه فضاهای ورزشی، ۲ هزار و ۸۶۲ فضای ورزشی در کشور هدف گذاری شده بود، گفت: در سال ۱۴۰۵ نیز ایجاد سه هزار فضای ورزشی در قالب طرح های مختلف در دستور کار قرار گرفته است.
جعفری ادامه داد: این طرح ها شامل احداث زمین چمن مصنوعی، اجرای کف پوش های روباز، ایجاد کلاس های درس تربیت بدنی، تکمیل سازه های نیمه تمام و بهسازی و تجهیز فضاهای ورزشی است.
وی با تأکید بر ضرورت توزیع عادلانه امکانات ورزشی بیان کرد: برای شناسایی نیازهای مناطق مختلف، اطلس جامع فضاهای ورزشی آموزش و پرورش در ۷۴۷ منطقه آموزشی کشور تهیه شده است که اطلاعات مربوط به تعداد، نوع و سرانه این فضاها را در اختیار برنامه ریزان قرار می دهد.
معاون تربیت بدنی و سلامت وزارت آموزش و پرورش افزود: ثبت این اطلاعات در سامانه مربوط، امکان برنامه ریزی بر اساس شاخص های مشخص و نیازهای واقعی مناطق را فراهم می کند و می تواند در توزیع متوازن امکانات ورزشی مؤثر باشد.
جعفری با اشاره به محدودیت های مالی، تورم و افزایش هزینه های اجرای پروژه ها گفت: همراهی دستگاه های اجرایی، سازمان برنامه و بودجه، سازمان نوسازی مدارس، مجلس و مجموعه وزارت آموزش و پرورش در آماده سازی این پروژه ها برای بهره برداری و آغاز سال تحصیلی نقش داشته است.
وی نگهداری و بهره برداری صحیح از فضاهای ورزشی را به اندازه احداث آن ها مهم دانست و تأکید کرد: امکانات ورزشی مدارس نباید پس از افتتاح بلااستفاده بمانند یا دسترسی دانش آموزان به آن ها محدود شود، بلکه باید با رعایت ضوابط، امکان استفاده حداکثری دانش آموزان و ظرفیت های محلی از این فضاها فراهم شود.
معاون تربیت بدنی و سلامت وزارت آموزش و پرورش خاطرنشان کرد: توسعه ورزش در مدارس می تواند در ارتقای سلامت، پیشگیری از آسیب های اجتماعی، افزایش نشاط و امید و تقویت همدلی در جامعه نقش آفرین باشد؛ از این رو، نگهداری و استفاده مؤثر از زیرساخت های ورزشی باید در کنار توسعه آن ها مورد توجه قرار گیرد.
دیدگاه کاربران