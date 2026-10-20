شناسایی استعدادهای ورزشی باید از مدارس آغاز شود

سرویس کردستان ـ معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار کردستان با تأکید بر نقش مدارس در توسعه ورزش کشور گفت: شناسایی و پرورش استعدادهای ورزشی و زمینه سازی برای موفقیت های آینده ورزش ایران باید از دوران دانش آموزی آغاز شود.

به گزارش کرد پرس، علی اکبر ورمقانی روز سه شنبه در آیین بهره برداری از پروژه های ورزشی دانش آموزی در سنندج که با حضور معاون وزیر آموزش و پرورش برگزار شد، اظهار کرد: تربیت نسلی سالم، آگاه و توانمند از ضرورت های توسعه آینده کشور است و در کنار آموزش و تعلیم، باید به تربیت بدنی و ورزش نیز توجه ویژه ای شود.

وی با اشاره به رویکرد دولت چهاردهم در زمینه توسعه ورزش مدارس افزود: توجه به ورزش دانش آموزی باید در اولویت قرار گیرد و دانش آموزان، معلمان و اولیا نیز اهمیت فعالیت بدنی، سلامت جسمانی و تربیت بدنی را جدی بگیرند.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار کردستان با بیان اینکه مدارس نقش مهمی در پرورش قهرمانان ورزشی دارند، ادامه داد: موفقیت تیم های ورزشی در عرصه های مختلف، ریشه در شناسایی استعدادها و فراهم کردن زمینه رشد و پیشرفت آن ها از دوران مدرسه دارد.

ورمقانی تأکید کرد: شناسایی به موقع توانمندی های دانش آموزان و فراهم کردن امکانات مناسب برای فعالیت های ورزشی در مدارس می تواند زمینه پرورش استعدادها و دستیابی به موفقیت های بیشتر در عرصه ورزش کشور را فراهم کند.