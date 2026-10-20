۴۴ پروژه ورزشی دانش آموزی در کردستان به بهره برداری رسید

سرویس کردستان - همزمان با افتتاح یک هزار و ۵۲۰ پروژه ورزشی دانش آموزی در کشور، ۴۴ پروژه ورزشی در استان کردستان با حضور معاون وزیر آموزش و پرورش و جمعی از مسئولان استانی به بهره برداری رسید.

به گزارش کرد پرس، این پروژه ها در قالب طرح «میدان همدلی» و با هدف توسعه فضاهای ورزشی درون مدرسه ای، ارتقای فعالیت های تربیت بدنی و افزایش مشارکت مردم در اجرای طرح شهید سردار سلیمانی اجرا شده اند.

این مجموعه شامل ۱۶ زمین چمن مصنوعی، ۱۵ کلاس درس تربیت بدنی، ۲ پروژه کف پوش و ۱۱ مورد تعمیر، تجهیز و بهسازی فضاهای ورزشی است که با هدف بهبود زیرساخت های ورزش دانش آموزی و فراهم کردن زمینه فعالیت بیشتر دانش آموزان در مدارس به بهره برداری رسیده اند.

مدیرکل آموزش و پرورش کردستان در این آیین با اشاره به توسعه زیرساخت های ورزشی استان اظهار کرد: با اجرای طرح های ورزشی، بیش از ۹۰ هزار مترمربع به فضاهای ورزشی استان افزوده شده و سرانه فضای ورزشی دانش آموزی از ۲۴ سانتی متر در ابتدای دولت به ۵۴ سانتی متر افزایش یافته است.

سید فؤاد حسینی افزود: توسعه فضاهای ورزشی، سرمایه گذاری برای سلامت آینده کشور است و فراهم کردن امکانات مناسب و در دسترس برای دانش آموزان، نقش مهمی در گسترش ورزش و شناسایی و پرورش استعدادهای ورزشی دارد.

وی با اشاره به طرح های شاخص ورزشی استان ادامه داد: در این ایام، نخستین زمین چمن مصنوعی ویژه دانش آموزان با نیازهای ویژه، استخر مریوان و سالن ورزشی سقز نیز به بهره برداری رسیده است.

مدیرکل آموزش و پرورش کردستان همچنین از کسب ۶۴ مدال ورزشی و ۱۴ کاپ قهرمانی از سوی دانش آموزان استان خبر داد و گفت: این موفقیت ها در کنار تلاش دانش آموزان و مربیان، با توسعه زیرساخت ها و حمایت از ورزش دانش آموزی تقویت شده است.

حسینی با تأکید بر نقش مدارس در پرورش استعدادهای ورزشی اظهار کرد: مدرسه نقطه آغاز پرورش قهرمانان ورزشی است و المپیادهای ورزشی دانش آموزی، پایه و اساس قهرمانی به شمار می روند؛ از این رو، دسترسی دانش آموزان به فضاهای ورزشی مناسب می تواند زمینه ساز ارتقای سلامت، شناسایی استعدادها و توسعه ورزش کشور باشد.