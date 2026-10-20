پیش بینی افزایش ۱۵ درصدی تولید گردو در کردستان؛ برداشت ۳۲ هزار تن محصول

سرویس کردستان - برداشت گردو از باغ های استان کردستان آغاز شده است و بر اساس پیش بینی سازمان جهاد کشاورزی، امسال ۳۲ هزار تن از این محصول در استان تولید می شود که در مقایسه با سال گذشته ۱۵ درصد افزایش دارد.

به گزارش کرد پرس، کارشناس مسئول امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی کردستان با اشاره به جایگاه این استان در تولید گردو اظهار کرد: کردستان پس از همدان، رتبه دوم تولید این محصول را در کشور به خود اختصاص داده است.

جعفری با بیان اینکه بیش از ۱۳ هزار هکتار از باغ های استان به کشت گردو اختصاص دارد، افزود: شهرستان های سروآباد، سنندج، مریوان و بانه به ترتیب بیشترین سطح باغ های گردو در کردستان را دارند.

وی با اشاره به آغاز عملیات برداشت این محصول در باغ های استان گفت: پیش بینی می شود امسال ۳۲ هزار تن گردو از باغ های کردستان برداشت شود که این میزان نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۵ درصد افزایش نشان می دهد.

کارشناس مسئول امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی کردستان افزود: استان کردستان به دلیل برخورداری از شرایط اقلیمی مناسب و ظرفیت های باغداری، یکی از مناطق مهم تولید گردو در کشور به شمار می رود و این محصول از ظرفیت های بخش کشاورزی استان محسوب می شود.