فرهنگ مدیریت مصرف انرژی باید از مدارس به خانواده ها منتقل شود

سرویس کردستان - مشاور وزیر آموزش و پرورش بر ضرورت انتقال آموزش های مدیریت مصرف انرژی و ایمنی برق از مدارس به خانواده ها تاکید کرد و گفت: دانش آموزان می توانند با اجرای توصیه های صرفه جویی و رعایت نکات ایمنی در منزل، نقش موثری در اصلاح الگوی مصرف خانواده ها و رعایت ایمنی داشته باشند.

به گزارش کرد پرس، فرشته حشمتیان در سمینار آموزشی مدیریت مصرف و ایمنی برق ویژه مدیران مدارس ابتدایی نواحی یک و دو سنندج که در شرکت توزیع نیروی برق کردستان برگزار شد، با بیان اینکه آموزش های مرتبط با مدیریت مصرف انرژی و ایمنی برق باید به صورت گسترده در جامعه نهادینه شود، اظهار کرد: ضروری است خروجی این جلسات در شورای معلمان، شورای انجمن اولیا و مربیان و شورای دانش آموزی مطرح و پیگیری شود تا فرهنگ گفت وگو درباره مصرف بهینه انرژی و رعایت نکات ایمنی در مدارس گسترش یابد.

وی در ادامه با تاکید بر نقش دانش آموزان در انتقال آموزه های مدیریت مصرف به خانواده ها افزود: دانش آموزان می توانند در ترویج این فرهنگ حتی از بزرگسالان نیز موثرتر عمل کنند؛ چراکه اگر آموزش ها به درستی به آنان منتقل شود، توصیه های مربوط به صرفه جویی و ایمنی را در محیط خانه نیز اجرا خواهند کرد.

حشمتیان با اشاره به اینکه توصیه های مرتبط با مدیریت مصرف و رعایت نکات ایمنی نباید صرفا در سطح مدیریتی باقی بماند، اظهار کرد: این آموزش ها باید در بدنه کارشناسی و متن خانواده ها نیز اثرگذار باشد و نتایج برنامه های آموزشی وزارت نیرو در حوزه مدیریت مصرف و ایمنی برق، تا پایین ترین سطح جامعه و در نهایت به داخل خانواده ها منتقل شود.

وی با اشاره به اهمیت انرژی در تداوم فعالیت های آموزشی گفت: هر گام موثر در مسیر مدیریت مصرف می تواند زمینه ساز بهره مندی بهتر و پایدارتر از منابع انرژی باشد.

مشاور وزیر آموزش و پرورش با تاکید بر ضرورت همدلی و همکاری دستگاه های اجرایی در زمینه مدیریت مصرف انرژی بیان کرد: مجموعه فعالان حوزه انرژی نیز به نوعی در مسیر تربیت و پرورش نسل آینده نقش دارند؛ چراکه همه ما دوران دانش آموزی را تجربه کرده ایم و برای ساختن آینده ای روشن تر، باید از ظرفیت های امروز به درستی استفاده کنیم.

حشمتیان با بیان اینکه دانش آموزان آینده سازان جامعه هستند، اظهار کرد: صرفه جویی امروز می تواند روشنی بخش آینده باشد و تقویت فرهنگ مدیریت مصرف انرژی در میان اقشار مختلف مردم، با تکیه بر وحدت، همدلی و همکاری دستگاه های اجرایی، زمینه ساز آینده ای روشن تر برای کشور خواهد بود.

احداث ۴۲۰ نیروگاه خورشیدی در مدارس استان در قالب طرح شهدای میناب

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان کردستان نیز در این مراسم با اشاره به طرح شهدای میناب و برنامه توسعه نیروگاه های خورشیدی در مدارس کشور گفت: بر اساس سهمیه پیش بینی شده برای استان کردستان، حدود ۴۲۰ نیروگاه خورشیدی پنج کیلوواتی در مدارس استان احداث خواهد شد.

محمدسعید سلطانی اظهار کرد: پیش بینی می شود نیروگاه ها تا اواخر پاییز و اوایل زمستان در مدارس استان نصب و مستقر شوند.

وی در ادامه با اشاره به مزایای این طرح اظهار کرد: نیروگاه های خورشیدی مدارس علاوه بر کمک به تامین بخشی از برق موردنیاز مراکز آموزشی، فرصتی برای آشنایی عملی دانش آموزان با انرژی های تجدیدپذیر و تولید برق پاک فراهم می کنند و می توانند در افزایش تاب آوری مدارس هنگام اختلال در شبکه برق نیز موثر باشند.

سلطانی با تاکید بر نقش آموزش در اصلاح الگوی مصرف برق بیان کرد: با بهره گیری از ظرفیت معلمان، مربیان و خانواده ها می توان فرهنگ مصرف بهینه انرژی را نهادینه کرد.

مدیرعامل شرکت توزیع برق کردستان با بیان اینکه کاهش پنج درصدی مصرف برق از طریق اصلاح عادت های روزمره خانوارها امکان پذیر است، افزود: اگر بتوانیم اقدامات مدیریت مصرف را در ۵۰ درصد مشترکان خانگی گسترش دهیم، دستیابی به این هدف دور از دسترس نیست و برای تحقق آن نیازی به اقدامات پیچیده یا هزینه های سنگین نداریم.

سلطانی خاموش کردن کامل تلویزیون هنگام عدم استفاده، جداکردن شارژرهای بلااستفاده از پریز برق و رعایت اصول صحیح استقرار یخچال و ایجاد فضای مناسب برای گردش هوا در پشت آن را از جمله راهکارهای ساده کاهش مصرف برق دانست و گفت: همین تغییرات کوچک، در صورت تداوم و تبدیل شدن به عادت خانوادگی، می توانند در کاهش مصرف انرژی موثر باشند.

به گفته وی، مدارس و فرهنگیان با آموزش دانش آموزان می توانند نقش مهمی در انتقال فرهنگ مصرف بهینه برق به خانواده ها داشته باشند.

سلطانی همچنین از برنامه ریزی برای اجرای آموزش های مدیریت مصرف و ایمنی برق در حدود ۱۰۰ مدرسه سنندج خبر داد و بر ضرورت همکاری مدیران مدارس، مربیان و مجموعه آموزش وپرورش برای نهادینه کردن این فرهنگ در میان دانش آموزان تاکید کرد.

مدیریت مصرف برق زمینه ساز توسعه صنعتی و اشتغال است

مدیرکل آموزش وپرورش استان کردستان نیز در این مراسم با تاکید بر ضرورت ترویج فرهنگ مدیریت مصرف برق گفت: صرفه جویی در مصرف انرژی علاوه بر کمک به تامین برق پایدار، می تواند زمینه ساز توسعه صنعتی، افزایش تولید و ایجاد اشتغال در کشور باشد.

سیدفواد حسینی با قدردانی از همراهی مجموعه صنعت برق با آموزش وپرورش، این همکاری ها را عاملی برای تقویت تعامل میان دو مجموعه دانست و بر ضرورت تداوم آن در راستای پشتیبانی از فعالیت های آموزشی تاکید کرد.

مدیرکل آموزش وپرورش کردستان با اشاره به اهمیت مدیریت مصرف انرژی از منظر دینی و اجتماعی گفت: پرهیز از اسراف و استفاده صحیح از منابع، از آموزه های مورد تاکید دین اسلام و قرآن کریم است و باید با آموزش و فرهنگ سازی، این رفتار در مدارس، خانواده ها و جامعه نهادینه شود.

وی با بیان اینکه تامین برق پایدار یکی از نیازهای اساسی توسعه کشور است، افزود: محدودیت در تامین انرژی می تواند روند فعالیت برخی صنایع و اجرای طرح های تولیدی را با مشکل مواجه کند؛ ازاین رو مدیریت مصرف برق می تواند به استفاده بهتر از ظرفیت های موجود، توسعه فعالیت های صنعتی و ایجاد فرصت های شغلی کمک کند.

حسینی همچنین با اشاره به وابستگی بخش عمده ای از تولید برق کشور به سوخت های فسیلی، بر اهمیت کاهش مصرف غیرضروری انرژی و توجه به پیامدهای زیست محیطی تولید برق تاکید کرد و آموزش دانش آموزان در زمینه مصرف بهینه انرژی را گامی موثر در مسیر توسعه پایدار دانست.