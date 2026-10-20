توسعه زیرساخت های ارتباطی و مخابراتی، گامی اساسی در تحقق مناطق آزاد هوشمند است

سرویس کردستان - سرپرست سازمان منطقه آزاد بانه ـ مریوان با تأکید بر ضرورت توسعه زیرساخت های فناوری اطلاعات و ارتباطات در مناطق آزاد کشور، انعقاد تفاهم نامه همکاری میان دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و شرکت مخابرات ایران را اقدامی مؤثر در مسیر هوشمندسازی، توسعه کسب وکارها و ارتقای ظرفیت های زیرساختی این مناطق دانست.

به گزارش کرد پرس، کامران رحیمی در نشست شورای معاونین دبیرخانه و مدیران عامل سازمان های مناطق آزاد و ویژه اقتصادی که به ریاست حسین فروزان، دبیر شورایعالی و با حضور حبیب الله حقیقی، نماینده ویژه رئیس جمهور و رئیس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز برگزار شد، بر اهمیت تقویت زیرساخت های ارتباطی و مخابراتی به عنوان یکی از الزامات تحقق اهداف توسعه ای مناطق آزاد تأکید کرد.

وی با اشاره به گسترش مناطق آزاد کشور به 18 منطقه و تفاوت سطح برخورداری این مناطق از زیرساخت های فناوری اطلاعات و ارتباطات، اظهار کرد: توسعه زیرساخت های ارتباطی و مخابراتی از محورهای اساسی در تحقق مأموریت های مناطق آزاد به شمار می رود و در همین راستا، موضوع همکاری مشترک میان دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و شرکت مخابرات ایران با هدف ارتقای ظرفیت های زیرساختی در دستور کار قرار گرفته است.

سرپرست سازمان منطقه آزاد بانه ـ مریوان با تشریح روند شکل گیری این همکاری، افزود: بررسی های کارشناسی و اقدامات اولیه برای تدوین تفاهم نامه از سال گذشته آغاز شد، اما با توجه به تغییرات مدیریتی در دبیرخانه شورایعالی، مقرر شد امضای نهایی این تفاهم نامه پس از استقرار دبیر جدید شورایعالی انجام شود تا زمینه پیگیری منسجم و اجرای مفاد آن در مناطق آزاد کشور فراهم شود.

رحیمی ایجاد مناطق آزاد هوشمند، توسعه خدمات ارتباطی و مخابراتی و گسترش کسب وکارهای مرتبط با فناوری اطلاعات را از مهم ترین محورهای این همکاری برشمرد و ادامه داد: تفاهم نامه مذکور چارچوبی کلان برای همکاری میان دبیرخانه شورایعالی و شرکت مخابرات ایران ایجاد می کند و موضوعاتی که نیازمند اقدامات اجرایی و عملیاتی در سطح مناطق آزاد باشند، از طریق انعقاد قراردادهای مستقل میان شرکت مخابرات و سازمان های مناطق آزاد پیگیری خواهند شد.

وی یادآور شد: انعقاد این تفاهم نامه بتواند با ایجاد بستر مناسب برای توسعه و نوسازی زیرساخت های ارتباطی، زمینه ارتقای خدمات، تسهیل فعالیت های اقتصادی و تحقق مأموریت های توسعه ای سازمان های مناطق آزاد را فراهم کند و سرآغاز تعاملات مؤثر، پایدار و سازنده میان دبیرخانه شورایعالی، سازمان های مناطق آزاد و شرکت مخابرات ایران باشد.