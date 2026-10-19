کادرهای کنگره دموکراتیک اسلامی به روند ادغام در وزارت اوقاف سوریه پیوستند

معاون اداره اوقاف حسکه:

سرویس سوریه - معاون اداره اوقاف حسکه اعلام کرد کادرهای اداری، سازمانی و تبلیغی کنگره دموکراتیک اسلامی به روند ادغام در وزارت اوقاف سوریه پیوسته‌اند و مسئولیت نظارت بر مساجد، امامان و خطیبان در استان حسکه به این اداره واگذار می‌شود.

به گزارش کردپرس، «ملا سلیمان علی» معاون اداره اوقاف حسکه اعلام کرد کادرهای اداری، سازمانی و تبلیغی کنگره دموکراتیک اسلامی، در چارچوب روند ادغام نهادهای وابسته به مدیریت خودگردان در ساختارهای دولتی سوریه، به وزارت اوقاف این کشور می‌پیوندند. وی تأکید کرد که مسئولیت اداره مساجد، نظارت بر امامان و خطیبان و پیگیری امور دینی در استان حسکه بر عهده اداره اوقاف این استان خواهد بود، در حالی که کنفرانس دموکراتیک اسلامی فعالیت خود را به‌عنوان نهادی مدنی، فکری و دانشگاهی ادامه می‌دهد.

ملا سلیمان علی این اظهارات را در گفت‌وگو با خبرگزاری هاوار و در حاشیه نشست امامان مساجد و خطیبان که روز یکشنبه در مسجد «الشلاح» در قامشلو برگزار شد، مطرح کرد. این نشست با هماهنگی بخش قامشلو و زیر نظر «مازن محمد هارونی»، مدیر اداره اوقاف حسکه، برگزار شد و محور آن بررسی روند ادغام، مسائل اداری و سازمانی و نحوه نظارت بر فعالیت‌های دینی در استان بود.

معاون اداره اوقاف حسکه گفت در این نشست، وظایف امامان و خطیبان، نحوه مدیریت امور مساجد و مسائل مرتبط با فعالیت‌های دینی در شهرهای استان و بخش‌های تابعه بررسی شد. به گفته وی، تقویت نقش امامان و خطیبان در سامان‌دهی گفتمان دینی، مقابله با نفرت‌پراکنی و جلوگیری از تحریک اختلافات اجتماعی از موضوعات مورد تأکید در این نشست بود.

علی همچنین بر ضرورت ترویج صلح، برادری و همزیستی میان جوامع مختلف تأکید کرد و گفت بهبود گفتمان دینی می‌تواند به حفظ امنیت و ثبات اجتماعی کمک کند. وی افزود نشست‌های برگزارشده با نظارت مدیر اداره اوقاف حسکه برای پیگیری مسائل اداری و سازمانی، نتایج مثبتی به همراه داشته است.

ادغام کادرهای کنگره دموکراتیک اسلامی در وزارت اوقاف

ملا سلیمان علی با اشاره به فعالیت‌های کنگره دموکراتیک اسلامی در سال‌های گذشته گفت این نهاد مسئولیت پیگیری امور اداری، سازمانی و تبلیغی امامان و خطیبان را در مناطق تحت مدیریت خودگردان بر عهده داشته است.

وی تأکید کرد که اکنون تمامی کادرهای این کنگره، شامل کارکنان زن و مرد، در چارچوب روند ادغام به وزارت اوقاف سوریه می‌پیوندند؛ روندی که به گفته او، مشابه ادغام سایر نهادهای وابسته به مدیریت خودگردان در ساختارهای دولتی است.

معاون اداره اوقاف حسکه افزود اقدامات اجرایی این روند با ادغام مساجد، امامان و خطیبان آغاز شده است و نشست‌هایی در شهرهای مختلف استان برای اطلاع‌رسانی درباره آخرین تحولات و سازوکارهای اجرای ادغام برگزار می‌شود.

به گفته علی، نهادهایی که طی ۱۴ سال گذشته در این منطقه فعالیت کرده‌اند، در کنار بخش‌های تابعه اداره اوقاف، مسئولیت مدیریت امور اوقاف در استان حسکه را بر عهده خواهند گرفت.

ادامه فعالیت کنگره دموکراتیک اسلامی به‌عنوان نهادی مدنی

ملا سلیمان علی تصریح کرد که کنگره دموکراتیک اسلامی پس از واگذاری مسئولیت‌های اجرایی و اداری، فعالیت خود را به‌عنوان نهادی مدنی، فکری و دانشگاهی ادامه خواهد داد. به گفته وی، این نهاد بر ترویج گفتمان همزیستی، محبت و تقویت روابط میان جوامع، قومیت‌ها، ادیان و مذاهب مختلف تمرکز خواهد کرد.

وی افزود مسئولیت‌های اداری و سازمانی مرتبط با امور دینی، از جمله نظارت بر امامان و خطیبان، مدیریت مساجد و پیگیری آموزش‌های دینی، به اداره اوقاف حسکه به ریاست مازن محمد هارونی واگذار می‌شود.

پرداخت حقوق امامان و خطیبان از سوی وزارت اوقاف سوریه

معاون اداره اوقاف حسکه همچنین اعلام کرد که وزارت اوقاف سوریه مسئولیت پرداخت حقوق امامان و خطیبان را بر عهده خواهد گرفت. به گفته وی، پس از ارسال اسامی این افراد به اداره توسعه اداری وزارتخانه، روند مربوط به پرداخت حقوق آنان پیگیری خواهد شد.

علی در پایان تأکید کرد کارکنان کنگره دموکراتیک اسلامی نیز متناسب با جایگاه‌ها و مسئولیت‌های تعیین‌شده در برنامه ادغام وزارت اوقاف قرار می‌گیرند و فعالیت‌های خود را در چارچوب شوراها و نهادهای وابسته به اداره اوقاف حسکه ادامه خواهند داد.