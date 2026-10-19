کردپرس
وزیر میراث فرهنگی: روستای حسنلو در اولویت برنامه‌ توسعه گردشگری قرار می گیرد
خبر ۱۴۰۵/۰۷/۲۷ ۱۸:۱۴ زمان مطالعه: 2 دقیقه (۰)
اندازه متن:
تلگرام واتساپ

وزیر میراث فرهنگی: روستای حسنلو در اولویت برنامه‌ توسعه گردشگری قرار می گیرد

سرویس آذربایجان غربی-وزیر میراث فرهنگی با پیشنهاد استاندار آذربایجان‌غربی برای قرار گرفتن تپه و روستای حسنلو در اولویت برنامه‌های بعدی توسعه گردشگری استان موافقت کرد.

به گزارش کردپرس، سیدرضا صالحی‌امیری امروز در جلسه شورای راهبردی وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی با اشاره به تنوع قومی و دینی آذربایجان غربی، ایجاد همگرایی و انسجام میان گروه‌های مختلف اجتماعی را مسئولیتی دشوار اما ضروری دانسته و افزود: آذربایجان‌غربی در برخی حوزه‌های توسعه‌ای عقب‌ماندگی‌هایی داشته که در دوره اخیر، اقداماتی برای جبران آن از جمله در زمینه احیای ظرفیت کارخانه‌ها، توسعه صنعت و کشاورزی و گسترش ارتباطات مرزی با کشورهای همسایه انجام شده است.

وی همچنین با تاکید بر اهمیت حضور فعال مدیران ارشد استان‌ها در عرصه فرهنگ، خاطرنشان کرد: پیگیری‌های استاندار آذربایجان غربی در روند تکمیل و افتتاح بارگاه شمس در خوی بسیار مؤثر بود.

وزیر میراث فرهنگی با اشاره به اینکه این پروژه برای حدود دو دهه متوقف مانده بود، افزود: با پیگیری‌های انجام شده، طرح در مدت حدود شش ماه به مرحله تکمیل و افتتاح رسید و برای اجرای آن حدود ۲۵۰ میلیارد تومان هزینه شد.

صالحی‌امیری همچنین با بیان اینکه پیشبرد چنین طرح‌هایی مستلزم هم‌افزایی میان دستگاه‌های اجرایی و فرهنگی است، اضافه کرد: فعال‌سازی رویدادهای فرهنگی و تقویت حضور نخبگان و فرهیختگان در این عرصه ضروری است.

وی در پایان با اشاره به بازتاب رسانه‌ای افتتاح بارگاه شمس و حضور حدود ۴۰۰ چهره فرهنگی در این رویداد، افزود: گردهمایی این تعداد از نخبگان و فرهیختگان در یک جغرافیای مشخص، نشان‌دهنده ظرفیت یک اتفاق بزرگ فرهنگی است که با اتکا به جایگاه معنوی و عرفانی شمس تبریزی، می‌تواند زمینه‌ساز تقویت هویت فرهنگی خوی و توسعه گردشگری عرفانی شود.

مطالعه بیشتر
خبر قبلی و بعدی
فرماندار: طرح توجیهی منطقه ویژه اقتصادی مهاباد تدوین شد
خبر قبلی
فرماندار: طرح توجیهی منطقه ویژه اقتصادی مهاباد تدوین شد
کادرهای کنگره دموکراتیک اسلامی به روند ادغام در وزارت اوقاف سوریه پیوستند
خبر بعدی
کادرهای کنگره دموکراتیک اسلامی به روند ادغام در وزارت اوقاف سوریه پیوستند
خبرهای مرتبط

دیدگاه کاربران

۰ نظر
امتیاز:
(۰)
دیدگاه‌های ارسال‌شده پس از تأیید ناظران منتشر خواهند شد.