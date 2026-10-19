فرماندار: طرح توجیهی منطقه ویژه اقتصادی مهاباد تدوین شد

به گزارش کردپرس، محمدصادق امیرعشایری روز دوشنبه در جلسه شورای اداری مهاباد اظهار کرد: شهرستان مهاباد دارای پتاسیل های و توانمندی‌های زیادی در بخش های مختلف است و ایجاد منطقه ویژه اقتصادی می تواند به فرصت های سرمایه گذاری در این منطقه بیافزاید.

وی با اشاره به اجرای سرشماری عمومی نفوس و مسکن از اول آبان ماه افزود: این سرشماری با روش نوین «ثبتی‌مبنا» انجام می‌شود که در آن اطلاعات بخش عمده خانوارها با استفاده از پایگاه‌های اطلاعاتی مرکز آمار ایران و سامانه‌های اداری دستگاه‌های اجرایی استخراج و تجمیع خواهد شد.

فرماندار مهاباد گفت: با توجه به اهمیت سرشماری عمومی نفوس و مسکن در تصمیم‌گیری های کلان، تمامی دستگاه اجرایی باید در اجرای این طرح همکاری لازم را داشته باشند.

امیرعشایری در خصوص برگزاری انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا نیز اظهار کرد: هنوز زمان دقیق این انتختابات اعلام نشده است اما شهرستان برای برگزاری این دور از انتخابات که به صورت الکترونیکی برگزار می شود، از آمادگی کامل برخوردار است.

وی با اشاره به ضرورت تامین سوخت در مناطق کوهستانی و سخت گذر مهاباد گفت: سوخت زمستانی این مناطق قبل از شروع فصل سرما در اختیار روستاییان قرار داده شود.

فرماندار مهاباد گفت: مردم برای مصرف بنزین در جایگاه ها نیز ابتدا سهمیه سوخت کارت خود را مصرف کنند و در صورت نیاز از کارت‌های سوخت اضطراری جایگاه های استفاده کنند.

وی با اشاره به برنامه های دولت در زمینه توزیع آرد یارانه‌ای نیز اظهار کرد: خانوارهای شهری و روستایی که در نانوایی‌ها نان دریافت می کنند، نباید سهمیه آرد دریافت کنند.