حجت‌الاسلام پیام عبدالملکی:

سرویس کردستان ـ رئیس حوزه علمیه خواهران استان کردستان، با اشاره به برگزاری همایش بانوی کرد در سنندج گفت: هدف اصلی این همایش، تبیین جایگاه واقعی زن کرد و معرفی ظرفیت‌ها، توانمندی‌ها و نقش‌آفرینی زنان کرد در عرصه‌های مختلف تاریخی، فرهنگی، اجتماعی و دینی است.

به گزارش کرد پرس، حجت‌الاسلام پیام عبدالملکی در نشست خبری با خبرنگاران ، اظهار کرد: زنان کرد در طول تاریخ، چهره‌های برجسته و اثرگذاری داشته‌اند که می‌توانند به‌عنوان الگوهایی در تراز ایرانی ـ اسلامی معرفی شوند و ما در این همایش به دنبال آن هستیم که حقانیت این جایگاه را با معرفی شخصیت‌ها و ظرفیت‌های واقعی زنان کرد به جامعه نشان دهیم.

وی با تأکید بر ضرورت معرفی شایسته ویژگی‌های زنان کرد، افزود: مهر و عطوفت، مهمان‌نوازی، غیرت، مسئولیت‌پذیری و حضور مؤثر در عرصه‌های اجتماعی از ویژگی‌های برجسته زنان کرد است که باید بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد و به جامعه معرفی شود.

رئیس حوزه علمیه خواهران استان کردستان با اشاره به برگزاری همایش بانوی کرد در روزهای دوم و سوم آبان‌ماه در سنندج، بیان کرد: این رویداد با محوریت شش موضوع تخصصی برگزار می‌شود و در کنار بخش علمی، بخش‌های فرهنگی و رسانه‌ای نیز برای تبیین ابعاد مختلف شخصیت و جایگاه زن کرد در نظر گرفته شده است.

حجت الاسلام عبدالملکی ادامه داد: فراخوان مقاله به مدت سه ماه منتشر شد و در این مدت ۹۱ مقاله به دبیرخانه همایش رسید. پس از ارزیابی آثار، از سه اثر برتر در روز همایش تجلیل خواهد شد و هشت مقاله نیز به‌عنوان آثار شایسته تقدیر معرفی می‌شوند. همچنین آثاری که امتیاز بالاتر از ۷۰ را کسب کرده‌اند، در قالب پوستر ارائه خواهند شد.

وی با اشاره به استقبال از بخش‌های فرهنگی و رسانه‌ای همایش، گفت: در بخش فرهنگی، ۱۵۰ اثر در رشته‌هایی همچون نقاشی، عکاسی، پادکست و دیگر قالب‌های هنری و فرهنگی ارسال شده است. در بخش رسانه نیز ۲۰۰ اثر به دبیرخانه رسیده و مورد ارزیابی قرار گرفته است.

رئیس حوزه علمیه خواهران استان کردستان، رونمایی از سه جلد کتاب و معرفی ۱۰ چهره شاخص از بانوان کرد را از دیگر برنامه‌های این رویداد عنوان کرد و افزود: تلاش داریم با معرفی این بانوان برجسته، بخشی از ظرفیت‌های ارزشمند زنان کرد را که ممکن است کمتر شناخته شده باشند، به جامعه معرفی کنیم.

حجت‌الاسلام عبدالملکی با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای برگزاری این همایش، اظهار کرد: در طول یک سال گذشته، ۳۷ پیش‌نشست در استان‌های کردستان، کرمانشاه و آذربایجان غربی برگزار شده است که این برنامه‌ها در راستای تبیین اهداف همایش و فراهم‌کردن زمینه مشارکت علمی و فرهنگی انجام شده‌اند.

وی بیان کرد: در روز نخست همایش، پنل‌های تخصصی برگزار می‌شود و برنامه‌های علمی، فرهنگی و رسانه‌ای در ادامه دنبال خواهد شد تا این رویداد در روز سوم آبان‌ماه به کار خود پایان دهد.

رئیس حوزه علمیه خواهران استان کردستان تأکید کرد: امیدواریم این همایش بتواند گامی مؤثر در بازشناسی هویت و جایگاه زن کرد، معرفی الگوهای شایسته زن ایرانی ـ اسلامی و انعکاس نقش ارزشمند زنان کرد در عرصه‌های مختلف زندگی اجتماعی و فرهنگی باشد.