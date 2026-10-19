حسنلوی نقده دوباره برای ثبت جهانی آماده می شود

به‌گزارش کردپرس، مرتضی صفری اظهار کرد: بارگاه شمس تبریزی یکی از بزرگ‌ترین و مهم‌ترین رویدادها و دستاوردهای فرهنگی دولت چهاردهم در استان به شمار می‌رود و فاز بعدی برنامه‌های کلان ما، پیگیری ثبت جهانی محوطه و روستای تاریخی حسنلو است.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی آذربایجان غربی گفت: برای تقویت زیرساخت‌های اقامتی روستای حسنلو نقده در حال حاضر دو واحد اقامتی با ظرفیت ۴۰ تخت فعالیت می‌کنند، دو باب اقامتگاه دیگر نیز در حال ساخت بوده و چهار موافقت اصولی جدید نیز صادر شده، همچنین یک مجتمع گردشگری در فاصله ۲۰ کیلومتری حسنلو موافقت اصولی دریافت کرده است.

صفری با اشاره به ظرفیت‌های بی‌نظیر روستای حسنلو افزود: این روستا در کنار تپه تاریخی و تالاب، از پکیج کاملی شامل کشاورزی، محصولات لبنی، صنایع‌دستی فاخر و هنرمندان مستعد برخوردار است؛ همچنین فاصله بسیار کم تپه و تالاب از روستا یک مزیت بزرگ محسوب می‌شود که با جذب سرمایه‌گذاران بخش خصوصی می‌توان تحولی جدی در حوزه گردشگری منطقه ایجاد کرد.

او از ثبت ملی نان سنتی فطیر حسنلو خبر داد و ادامه داد: یونسکو فراتر از زیرساخت‌ها، به نقش مردم توجه ویژه‌ای دارد؛ بنابراین باید اهالی منطقه وارد صحنه شوند و با ایجاد خانه‌های صنایع‌دستی و فعال‌سازی بازارچه‌های محلی، در این روند نقش‌آفرینی کنند.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی آذربایجان غربی گفت: وضعیت اینترنت و مخابرات در منطقه ضعیف است که این موضوع به‌عنوان یک ایراد و حداقل ضروری برای ثبت جهانی باید هرچه زودتر برطرف شود.

او در خصوص روند کاوش‌های باستان‌شناسی در این محوطه بیان کرد: تاکنون تنها ۱۵ درصد از تپه حسنلو کاوش شده و انجام کاوش‌های جدید از ضرورت‌های کار است؛ همچنین اقدامات زیرساختی مناسبی نظیر احداث سرویس‌های بهداشتی و کف‌سازی در منطقه انجام گرفته است.

صفری در پایان با اشاره به روند رقابت روستاهای جهانی گردشگری یادآور شد: برای سال ۲۰۲۵ میلادی و برای نخستین بار، روستای جهانی از کشورمان درخواست شد که با توجه به ظرفیت‌های روستای حسنلو، در میان ۸ روستای برتر کشور قرار گرفتیم، اما به دلیل برخی نواقص در زیرساخت‌ها و رستوران‌ها موفق به حضور در سه روستای نهایی نشدیم، با این حال، با طراحی مشاور، همکاری بنیاد مسکن و اداره‌کل میراث‌فرهنگی، سعی داریم این روستا را به سطح استانداردهای لازم برسانیم تا در سال ۲۰۲۷ مجددا کاندیدای ثبت جهانی شود و امیدواریم با تلاش‌های صورت‌گرفته به این موفقیت دست یابیم.