محمد سمعان، وزیر دولت عراق و استاندار پیشین کرکوک، پس از اظهارات ریبوار طه درباره قانونی بودن سرپرستی خود بر استانداری، به کرکوک بازگشت و در دفتر استانداری حاضر شد.

به گزارش کردپرس، محمد سمعان، وزیر دولت عراق، به کرکوک بازگشت و بر کرسی استانداری این استان نشست.

این اقدام سمعان آغا پس از آن صورت گرفت که ریبوار طه، معاون استاندار کرکوک، اعلام کرد: «بر اساس قانون، از این لحظه من استاندار هستم تا زمانی که شورای استان، استاندار جدیدی انتخاب کند.»

محمد سمعان پس از تصدی سمت وزارت، از سمت استانداری کرکوک کناره‌گیری کرده بود؛ با این حال، جبهه ترکمانی اصرار دارد بر اساس توافق خود با اتحادیه میهنی، این سمت همچنان باید به یک فرد ترکمان دیگر واگذار شود.