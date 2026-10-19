مسئولیت نظارت بر پرونده رفتار غیراخلاقی مربی دیواندره ای بر دوش ورزش و جوانان نیست

مدیرکل ورزش و جوانان کردستان:

سرویس کردستان ـ مدیرکل ورزش و جوانان کردستان در واکنش به پرسش کردپرس درباره نحوه نظارت بر فعالیت‌های ورزشی در دیواندره، با تأکید بر اینکه فرد مورد اشاره در پرونده در اماکن تحت مدیریت این اداره‌کل فعالیت نداشته است، مسئولیت نظارت بر محل فعالیت وی را متوجه دستگاه دیگری دانست؛ پاسخی که با وجود اشاره به پیگیری‌های پس از اطلاع از موضوع، پرسش‌های مهمی درباره نظارت پیشگیرانه بر فعالیت‌های ورزشی، کنترل صلاحیت مربیان و مسئولیت اداره ورزش و جوانان در قبال فعالیت‌های خارج از اماکن تحت مدیریت این دستگاه بی‌پاسخ گذاشت.

به گزارش کرد پرس، فرزاد خاکی روز یکشنبه در نشست خبری به مناسبت هفته تربیت بدنی و ورزش، در پاسخ به پرسش انتقادی کرد پرس درباره گزارش‌های مطرح‌شده پیرامون اتفاقات دیواندره، به استعلام از هیئت فوتبال، نبود فعالیت فرد مورد اشاره در اماکن تحت مدیریت اداره‌کل و ورود نیروهای انتظامی و قضایی اشاره کرد.

توضیحاتی که عمدتاً بر نبود مسئولیت مستقیم این اداره‌کل در محل وقوع اتفاقات و اقدامات انجام‌شده پس از اطلاع از موضوع متمرکز بود، اما به‌روشنی مشخص نکرد که سازوکار نظارت مستمر بر فعالیت مربیان و اماکن ورزشی در شهرستان چگونه اجرا می‌شود و چرا پیش از بروز این اتفاقات، نشانه‌های احتمالی تخلف شناسایی نشده است.

خاکی گفت: حدود دو هفته پیش از طریق نیروی انتظامی شهرستان، موضوع به حراست اداره‌کل اطلاع داده شد و پس از شناسایی و دستگیری فرد مورد اشاره، پرونده در اختیار مراجع قضایی قرار گرفت.

وی با بیان اینکه باشگاه موسوم به ستارگان دیواندره در مجموعه اماکن دارای مجوز اداره ورزش و جوانان فعالیت نداشته است، افزود: بر اساس استعلام مکتوب از هیئت فوتبال شهرستان، این فرد از بهمن و اسفند ۱۴۰۴ در هیچ‌یک از اماکن ورزشی تحت مدیریت اداره‌کل فعالیت نداشته است.

مدیرکل ورزش و جوانان کردستان ادامه داد: محل فعالیت مورد اشاره، زمین چمنی متعلق به دستگاهی دیگر بوده و اداره‌کل ورزش و جوانان بر اساس بررسی‌های انجام‌شده، از فعالیت وی در اماکن تحت مدیریت خود اطلاع نداشته است.

خاکی با اشاره به اینکه کارت مربیگری فرد مورد اشاره نیز در فرایند تمدید قرار داشته است، گفت: پس از اطلاع از موضوع، حراست اداره‌کل، رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان و مسئولان هیئت فوتبال شهرستان و استان پیگیری‌های لازم را انجام دادند.

وی همچنین با بیان اینکه رسیدگی به پرونده در اختیار مراجع قضایی قرار گرفته است، اظهار کرد: اداره‌کل ورزش و جوانان برای فعالیت ورزشی در اماکن متعلق به سایر دستگاه‌ها نیز بر ضرورت دریافت مجوزهای لازم تأکید کرده و در این زمینه مکاتباتی انجام داده است.

واگذاری سالن رزمی بدون تشریفات تمدید شده است

مدیرکل ورزش و جوانان کردستان با اشاره به وضعیت یکی از سالن های رزمی مجموعه ورزشی در سنندج اعلام کرد که قرارداد بهره‌برداری از این سالن تمدید شده، اما این تمدید بدون طی تشریفات قانونی انجام گرفته است.

خاکی اظهار کرد: این سالن از سه تا چهار سال قبل در اختیار فرد مورد اشاره بوده و وی در حال حاضر نیز دبیر هیئت مربوطه است، قرارداد این سالن به پایان رسیده، اما تمدید آن بدون تشریفات انجام شده است.

برگزاری بیش از ۵۰۰ برنامه در هفته تربیت بدنی

مدیرکل ورزش و جوانان کردستان در بخش دیگری از سخنان خود از برگزاری بیش از ۵۰۰ برنامه ویژه همزمان با هفته تربیت بدنی و ورزش در سطح استان خبر داد و گفت: تجلیل از پیشکسوتان حوزه ورزش، افتتاح پروژه‌های ورزشی و آغاز فعالیت سازمان‌های مردم‌نهاد حوزه جوانان از جمله این برنامه‌هاست.

وی با اشاره به برنامه‌ریزی برای اجرای برنامه‌های هفته تربیت بدنی در مرکز استان و شهرستان‌ها افزود: تلاش شده است برنامه‌های پیش‌بینی‌شده در سنندج، متناسب با شرایط شهرستان‌ها نیز اجرا شود.

خاکی با بیان اینکه سرانه فضای ورزشی استان حدود ۴۵ تا ۴۶ سانتی‌مترمربع است، گفت: در سال گذشته ۲۳۰ میلیارد تومان اعتبار برای پروژه‌های ورزشی نیمه‌تمام استان تخصیص یافت که ۱۱۵ میلیارد تومان آن از محل اعتبارات ملی و ۱۱۵ میلیارد تومان دیگر از محل اعتبارات استانی تأمین شد.

وی با اشاره به بررسی مجدد وضعیت پروژه‌های ورزشی استان اظهار کرد: در ابتدا تعداد پروژه‌های نیمه‌تمام ۴۶ مورد اعلام شده بود، اما پس از بررسی کارشناسی مشخص شد بخشی از این آمار مربوط به تعمیر و تجهیز اماکن ورزشی بوده که هر سال در قالب برنامه‌های جاری انجام می‌شود؛ به همین دلیل، این موارد از فهرست پروژه‌های مستقل خارج شد و تعداد واقعی پروژه‌های نیمه‌تمام به ۲۹ مورد رسید.

مدیرکل ورزش و جوانان کردستان با اشاره به بهره‌برداری از برخی طرح‌های ورزشی گفت: سالن حسن‌آباد سنندج که عملیات اجرایی آن از سال ۱۳۸۹ آغاز شده بود و همچنین سالن وزنه‌برداری مرحوم فریاد امین‌پور در سقز، از جمله پروژه‌هایی هستند که به بهره‌برداری رسیده‌اند.

خاکی افزود: با وجود تخصیص اعتبارات قابل توجه در سال گذشته، تورم و افزایش هزینه‌های اجرایی موجب شد برخی پروژه‌ها مطابق برنامه پیش‌بینی‌شده به بهره‌برداری نرسند؛ با این حال، تلاش می‌کنیم در سال مالی ۱۴۰۵ با استفاده از اعتبارات ملی و استانی، پروژه‌های بیشتری را تکمیل کنیم.

وی با اشاره به پیگیری برای تأمین منابع مورد نیاز پروژه‌های قدیمی استان اظهار کرد: برخی طرح‌ها بیش از ۱۰ تا ۱۵ سال در دست اجرا هستند و برای تکمیل آنها، رایزنی‌هایی با استاندار، وزارت ورزش و جوانان، نمایندگان مجلس و فرمانداران انجام شده است؛ فرمانداران به‌عنوان رؤسای کمیته‌های برنامه‌ریزی شهرستان‌ها نقش مهمی در تخصیص اعتبارات دارند.

خاکی همچنین از بهره‌برداری ۱۳ زمین چمن مصنوعی در یک سال گذشته خبر داد و گفت: با احتساب ۱۰ زمین چمنی که برای افتتاح در هفته تربیت بدنی پیش‌بینی شده است، تعداد این طرح‌ها به ۲۳ مورد می‌رسد.

وی درباره توزیع پروژه‌های جدید افزود: از ۱۰ زمین چمن پیش‌بینی‌شده، سه مورد در سنندج، دو مورد در مریوان، دو مورد در سروآباد و سایر پروژه‌ها در دیگر نقاط استان قرار دارند.

مدیرکل ورزش و جوانان کردستان از قرار گرفتن کلینیک پزشکی ورزشی و مرکز توان‌بخشی ورزشی در مراحل پایانی آماده‌سازی خبر داد و گفت: این مرکز از مطالبات جامعه ورزشی استان بوده و تعمیرات آن انجام شده است؛ بخشی از تجهیزات نیز از طریق فدراسیون پزشکی ورزشی در حال انتقال به مرکز استان است و امیدواریم این مجموعه تا پایان هفته یا هفته آینده به بهره‌برداری برسد.

خاکی با اشاره به ضرورت افزایش سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در ورزش استان اظهار کرد: در کنار توسعه زیرساخت‌ها، استفاده از ظرفیت سرمایه‌گذاران و بازنشستگان نیز در دستور کار قرار دارد و برای تحقق این هدف برنامه‌ریزی‌هایی انجام شده است.

بازسازی اماکن فرسوده و بهسازی سالن‌های ورزشی

وی با اشاره به وضعیت برخی اماکن ورزشی استان گفت: به دلیل نگهداری نامناسب و قدمت بالا، تعدادی از این اماکن فرسوده شده‌اند و بازسازی آنها در دستور کار قرار گرفته است.

مدیرکل ورزش و جوانان کردستان افزود: بازسازی سالن‌هایی که میزبان مسابقات ملی و بین‌المللی هستند، بهسازی کفپوش‌های معیوب و ایمن‌سازی اماکن ورزشی از جمله برنامه‌های اداره‌کل است.

خاکی با اشاره به بازسازی سالن هندبال سنندج گفت: کفپوش پارکتی این سالن بازسازی شده و سالن هندبال سقز نیز در برنامه بهسازی قرار گرفته است.

وی درباره بازسازی سالن زاگرس مریوان اظهار کرد: عملیات بازسازی این سالن نیز آغاز شده است تا امکان استفاده مناسب‌تر تیم‌های حاضر در لیگ‌های دسته اول و برتر فراهم شود.

خاکی با اشاره به مشکلات اجرایی برخی طرح‌ها گفت: بازسازی سالن‌ها و اماکن ورزشی به تأمین اعتبارات مورد نیاز وابسته است و برای اجرای برنامه‌های پیش‌بینی‌شده، زمان‌بندی مشخصی در نظر گرفته شده است.

وی همچنین از برنامه‌ریزی برای بهره‌برداری بهتر از ظرفیت تجاری برخی مجموعه‌های ورزشی خبر داد و گفت: در این زمینه رایزنی‌هایی برای تعیین کاربری و ایجاد منابع درآمدی با هدف کمک به توسعه ورزش انجام شده است.

مدیرکل ورزش و جوانان کردستان با اشاره به وضعیت مجموعه ورزشی ۲۲ گولان سنندج افزود: سامان‌دهی این مجموعه، از ورودی تا بخش‌های داخلی، در دستور کار قرار دارد تا فضای مناسب‌تری برای استفاده جامعه ورزشی استان فراهم شود.

تشکیل کمیته قهرمانی برای حمایت از ورزشکاران

خاکی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تشکیل کمیته قهرمانی گفت: این کمیته با هدف حمایت از ورزشکاران مستعد و قهرمانان استان تشکیل شده و از سال گذشته برنامه‌هایی برای پشتیبانی از ورزشکاران رشته‌های دارای ظرفیت حضور در بازی‌های آسیایی و مسابقات بین‌المللی دنبال شده است.

وی افزود: با ۱۸ هیئت ورزشی که امکان حضور ورزشکاران آنها در بازی‌های آسیایی ژاپن وجود دارد، جلساتی برگزار شده و از فروردین امسال نیز برای ورزشکاران مشمول، حمایت‌هایی در قالب حقوق و مزایا تعریف شده است.

مدیرکل ورزش و جوانان کردستان با تأکید بر ضرورت تفکیک مسابقات رسمی از رقابت‌های غیررسمی اظهار کرد: مسابقات رسمی باید در چارچوب تیم‌های ملی جمهوری اسلامی ایران و با تأیید فدراسیون‌های مربوطه برگزار شود؛ بنابراین صرف کسب مقام در رقابت‌هایی که با هزینه شخصی و خارج از سازوکار رسمی برگزار می‌شوند، به معنای قرار گرفتن در مسیر قهرمانی رسمی نیست.

خاکی با اشاره به دشواری‌های مالی ورزشکاران قهرمانی گفت: ورزشکارانی که برای حضور در اردوهای ملی و مسابقات رسمی تلاش می‌کنند، به حمایت بیشتری نیاز دارند؛ زیرا آماده‌سازی برای رقابت‌های سطح بالا به سال‌ها تمرین و تحمل دشواری‌های متعدد نیاز دارد.

وی با اشاره به برخی موفقیت‌های ورزشکاران کردستانی، از جمله مبین عظیمی و مدال‌آوری ورزشکاران استان در رشته‌هایی مانند دوچرخه‌سواری، ژیمناستیک و شنا، اظهار کرد: با وجود دستاوردهای ورزشکاران استان، میزان توجه به این موفقیت‌ها و حمایت از قهرمانان کافی نیست.

مدیرکل ورزش و جوانان کردستان با اشاره به ظرفیت استان در ۳۱ رشته ورزشی گفت: هدف این است که با هماهنگی بیشتر، حمایت از ورزشکاران مستعد تقویت شود و کمیته قهرمانی با برنامه‌ریزی بلندمدت، زمینه حضور ورزشکاران استان در رویدادهای مهم از جمله المپیک ۲۰۲۸ را فراهم کند.

خاکی همچنین به ظرفیت ورزش بانوان اشاره کرد و گفت: تیم فوتسال کامیاران و تیم فوتبال بانوان استان در رقابت‌های جام پرچم روستایی به موفقیت‌هایی دست یافته‌اند و حمایت از این ظرفیت‌ها باید افزایش یابد.

وی افزود: در اردیبهشت، خرداد و تیرماه برنامه‌هایی برای تجلیل از قهرمانان و مربیان اجرا شده است؛ از جمله تجلیل از حدود ۱۰۰ نفر از قهرمانان المپیاد استعدادهای برتر و مربیان معرفی‌شده از سوی هیئت‌های ورزشی و همچنین ۱۶۶ نفر از قهرمانان، مربیان و داورانی که از بهمن ۱۴۰۲ مورد تجلیل قرار نگرفته بودند.

مدیرکل ورزش و جوانان کردستان با اشاره به کمبود امکانات اسکان ورزشکاران گفت: وضعیت خوابگاه‌های ورزشی استان مطلوب نیست، اما تفاهم‌نامه‌ای با اداره‌کل آموزش و پرورش برای استفاده از ظرفیت‌های مشترک در حوزه استعدادیابی و امکانات اقامتی منعقد شده است.

خاکی افزود: در حال حاضر ظرفیت اسکان محدودی در اختیار مجموعه قرار دارد و تلاش می‌شود با استفاده از امکانات دیگر، ظرفیت اقامتی حدود ۱۵۰ نفر نیز فراهم شود.

کسب ۴۴ مدال فراملی و حضور ۶۴ تیم در لیگ‌های کشوری

وی درباره عملکرد ورزش استان در سال ۱۴۰۴ اظهار کرد: در این سال ۱۴ مجمع انتخاباتی هیئت‌های ورزشی برگزار شد و تعداد ورزشکاران سازمان‌یافته استان به ۷۸ هزار نفر رسید.

مدیرکل ورزش و جوانان کردستان افزود: ورزشکاران استان در سال گذشته ۴۴ مدال فراملی و ۵۷۴ مدال در مسابقات قهرمانی کشور کسب کردند و ۱۷۶ ورزشکار استان در اردوها و برنامه‌های مرتبط با تیم‌های ملی حضور داشتند که ۴۵ نفر از آنها عضو ثابت تیم‌های ملی بودند.

خاکی با اشاره به فعالیت تیم‌های ورزشی استان گفت: ۶۴ تیم در لیگ‌های کشوری، از سوپرلیگ تا لیگ‌های دسته‌های پایین‌تر و مسابقات مناطق و زیرگروه‌ها، در بخش‌های مختلف ورزشی حضور دارند.

وی درباره وضعیت سال جاری نیز اظهار کرد: در شش ماه نخست امسال، شش مجمع انتخاباتی برگزار شده و پیش‌بینی می‌شود تعداد ورزشکاران سازمان‌یافته استان تا پایان سال به ۱۰۰ هزار نفر برسد.

خاکی با اشاره به تأثیر شرایط جنگی بر روند سازمان‌دهی ورزشکاران گفت: به دلیل شرایط حاکم بر کشور، روند سامان‌دهی ورزشکاران در برخی مقاطع با مشکل مواجه شد، اما تلاش می‌کنیم این روند را تقویت کنیم.

وی افزود: تعداد افرادی که به‌صورت غیررسمی ورزش می‌کنند و هنوز بیمه ورزشی ندارند، قابل توجه است و برآورد می‌شود شمار ورزشکاران فعال استان، با احتساب این گروه، به حدود ۲۰۰ تا ۲۵۰ هزار نفر برسد.

مدیرکل ورزش و جوانان کردستان همچنین از رایزنی برای استفاده از ظرفیت‌های ارتش و توسعه همکاری‌های ورزشی با اقلیم کردستان خبر داد و گفت: تاکنون رویدادهایی به‌صورت موردی برگزار شده و اعزام ورزشکاران یا میزبانی از تیم‌ها انجام گرفته است؛ با این حال، برنامه‌ریزی برای سازمان‌دهی منسجم‌تر این همکاری‌ها ادامه دارد.

وی با اشاره به برنامه‌های توسعه رشته‌های ورزشی ساحلی اظهار کرد: با توجه به ظرفیت‌های استان، توسعه زیرساخت‌های لازم برای گسترش این رشته‌ها در دست بررسی و برنامه‌ریزی است.

رایزنی برای حمایت از تیم‌های ورزشی با مشارکت بخش خصوصی

خاکی با اشاره به مشکلات مالی تیم‌های ورزشی استان گفت: برای جذب حامیان مالی، رایزنی‌هایی با مجموعه‌های اقتصادی انجام شده و قرار است در هفته آینده هم‌زمان با حضور وزیر ورزش و جوانان، جلسه‌ای با هلدینگ استقلال برگزار شود؛ احتمال حضور نمایندگان مجموعه پرسپولیس نیز مطرح است.

وی افزود: برخی تیم‌های ورزشی از حمایت مالی برخوردارند، اما بسیاری از تیم‌ها همچنان با مشکلات اقتصادی مواجه‌اند و انگیزه‌های کافی برای ورود حامیان مالی به ورزش استان وجود ندارد.

مدیرکل ورزش و جوانان کردستان با اشاره به کمک مالی ۲۰۰ میلیون تومانی شرکت لاستیک بارز به یکی از تیم‌ها اظهار کرد: چنین حمایت‌هایی ارزشمند است، اما برای پشتیبانی پایدار از ورزش حرفه‌ای، باید زمینه مشارکت گسترده‌تر بخش خصوصی فراهم شود.

خاکی افزود: استاندار و نمایندگان مجلس در این زمینه همکاری‌هایی داشته‌اند و رایزنی‌ها برای جذب حمایت‌های بیشتر ادامه دارد؛ با این حال، تا حصول نتیجه قطعی از انتشار جزئیات برخی مذاکرات خودداری می‌شود.

وی با تأکید بر نقش لیگ‌های حرفه‌ای در شناسایی استعدادها گفت: اگر تیم‌های استان در رقابت‌های حرفه‌ای حضور مستمر نداشته باشند، فرصت دیده‌شدن ورزشکاران و انتخاب آنها برای تیم‌های ملی کاهش می‌یابد؛ از این رو، تلاش می‌کنیم زمینه حضور تیم‌های کردستان در رقابت‌های کشوری تقویت شود.

فعالیت ۸۷ حوزه جوانان و برنامه‌های اشتغال قهرمانان

مدیرکل ورزش و جوانان کردستان در بخش پایانی سخنان خود به فعالیت‌های حوزه جوانان اشاره کرد و گفت: ۸۷ حوزه جوانان فعال در استان وجود دارد و تعداد سازمان‌های مردم‌نهاد این حوزه در سال گذشته افزایش یافته است.

خاکی افزود: جایگاه استان در شاخص‌های مرتبط با سازمان‌های مردم‌نهاد از رتبه ۲۹ در سال ۱۴۰۳ به رتبه چهارم در سال ۱۴۰۴ ارتقا یافته است.

وی با تأکید بر اهمیت ستاد سامان‌دهی امور جوانان اظهار کرد: این ستاد زمینه تصمیم‌گیری درباره مسائل جوانان را فراهم می‌کند و انتظار می‌رود دستگاه‌های عضو، همکاری بیشتری در اجرای مصوبات و برنامه‌های مرتبط داشته باشند.

مدیرکل ورزش و جوانان کردستان از افتتاح مرکز تخصصی مشاوره ازدواج در روز برگزاری نشست خبر داد و گفت: برنامه‌ریزی برای اوقات فراغت جوانان و پیگیری مسائل اشتغال آنان نیز از محورهای مورد توجه اداره‌کل است.

خاکی با اشاره به ضرورت حمایت از قهرمانان در زمینه اشتغال اظهار کرد: استاندار کردستان در این زمینه همکاری کرده و برای برخی مدال‌آوران مسابقات رسمی، از جمله اعضای تیم ملی والیبال نوجوانان که قهرمان جهان شده‌اند، موضوع استخدام و اشتغال در دستور کار قرار گرفته است.

وی تأکید کرد: ایجاد انگیزه برای ورزشکاران از طریق حمایت‌های شغلی و اجتماعی، در کنار پشتیبانی مالی و توسعه زیرساخت‌ها، می‌تواند به تقویت ورزش قهرمانی و افزایش حضور ورزشکاران استان در رقابت‌های ملی و بین‌المللی کمک کند.