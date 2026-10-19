ابرو گونای: تصویر مشترک رهبران کُرد امید به وحدت را تقویت کرد + فیلم

ابرو گونای، معاون رئیس مشترک دم پارتی، عکس مشترک چهره‌های سیاسی کُرد در حاشیه فروم MERI اربیل را اقدامی مثبت و امیدبخش خواند و گفت تحولات منطقه، احزاب کُرد را در برابر مسئولیت تقویت گفت‌وگو و همکاری قرار داده است.

به گزارش کردپرس، مؤسسه پژوهش خاورمیانه (MERI) روزهای ۱۲ و ۱۳ اکتبر، نشستی را با حضور سیاست‌مداران، کارشناسان و فعالان سیاسی منطقه‌ای و بین‌المللی در اربیل، مرکز اقلیم کردستان، برگزار کرد.

بنا بر گزارش خبرگزاری کردی ولات، ابرو گونای، معاون رؤسای مشترک دم پارتی و مسئول کمیسیون روابط خارجی این حزب، پس از شرکت در فروم MERI، دیدارهای هیئت دم پارتی در اقلیم کردستان و بحث‌های مطرح‌شده درباره وحدت کُردها را ارزیابی کرد.

الهام احمد، عضو کمیته روابط خارجی مجلس خلق سوریه؛ مظلوم عبدی، مشاور ریاست‌جمهوری سوریه؛ نچیروان بارزانی، رئیس اقلیم کردستان؛ تونجر بکرخان، رئیس مشترک دم پارتی؛ بافل طالبانی، رئیس اتحادیه میهنی کردستان؛ قباد طالبانی، معاون رئیس این حزب؛ محمد شیاع السودانی، نخست‌وزیر پیشین عراق و شماری از سیاست‌مداران، کارشناسان و فعالان در این نشست حضور داشتند.

امنیت منطقه، آینده سوریه و کردستان سوریه، روابط اربیل و بغداد و روند صلح و جامعه دموکراتیک در ترکیه و کردستان ترکیه از مهم‌ترین محورهای مورد بحث در این فروم بود.

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تحولات بخش‌های مختلف کردستان به هم پیوند خورده‌اند

گونای گفت در فروم MERI، تحولات خاورمیانه و وضعیت بخش‌های مختلف کردستان به‌صورت گسترده بررسی شد و نمایندگانی از مناطق مختلف دیدگاه‌های خود را درباره تحولات جاری مطرح کردند.

او افزود: «تحولات کردستان سوریه، کردستان ترکیه و اقلیم کردستان بررسی شد. روند صلح و جامعه دموکراتیک در کردستان ترکیه و تحولات کردستان سوریه نیز مورد بحث قرار گرفت. در این نشست مشخص شد که پیشرفت همه بخش‌های کردستان به یکدیگر وابسته است.»

گونای گفت پیشنهادهای مربوط به ارائه راه‌حل‌های دموکراتیک برای مردم منطقه نیز از موضوعات اصلی فروم بود: «راه‌حل مشکلات خاورمیانه روشن است؛ این مشکلات از مسیر ملت دموکراتیک و دموکراسی حل می‌شوند. این دیدگاه در جریان نشست نیز برجسته شد.»

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تصویری که امید به وحدت کُردها را افزایش داد

انتشار تصویر مشترک الهام احمد، مظلوم عبدی، تونجر بکرخان، نچیروان بارزانی و قباد طالبانی یکی از موضوعاتی بود که پس از پایان فروم بازتاب گسترده‌ای پیدا کرد.

ابرو گونای گفت قرارگرفتن نمایندگان سیاسی کُرد از بخش‌های مختلف کردستان در یک قاب، در میان جامعه کُرد امید ایجاد کرد و انتظارات از سیاست‌مداران برای حرکت به‌سوی همکاری بیشتر را افزایش داد.

او گفت: «در میان مردم کُرد گرایشی به وحدت شکل گرفته است. موضع متحد مردم، مسئولیتی را نیز بر دوش سیاست‌مداران می‌گذارد. هنگام حملات به کردستان سوریه، کُردها در چهار بخش کردستان به پا خاستند و این واکنش، وحدت ملی را آشکار کرد.»

گونای افزود: «پس از مدتی طولانی، نمایندگان بخش‌های مختلف کردستان در چنین فرومی کنار یکدیگر قرار گرفتند. ما پیش‌تر نیز با احزاب کُرد در بخش‌های دیگر ارتباط داشتیم؛ اما این نخستین‌بار بود که نمایندگان کُرد به این شکل گردهم آمدند و تصویری مشترک ارائه کردند. این اتفاق در میان مردم امید ایجاد کرد.»

درخواست برای برگزاری کنگره وحدت ملی

معاون رؤسای مشترک دم پارتی، گردهمایی اربیل را گامی مثبت برای بهبود روابط میان جریان‌های کُرد دانست؛ اما تأکید کرد این ارتباطات باید در آینده گسترده‌تر و نهادینه‌تر شوند.

او گفت: «تحولات جهان مسئولیت بیشتری را برای تحقق وحدت بر دوش ما گذاشته‌اند. این مسیر در فروم آغاز شد، اما در آینده همه جریان‌های کُرد باید روابط قوی‌تری با یکدیگر برقرار کنند.»

گونای مهم‌ترین گام بعدی را برگزاری کنگره وحدت ملی کُردها دانست و افزود: «همه طرف‌ها باید براساس منافع مردم کُرد عمل کنند و امروز منفعت اصلی مردم کُرد، تحقق وحدت است.»

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دیدار هیئت دم پارتی با نچیروان بارزانی و بافل طالبانی

ابرو گونای گفت هیئت دم پارتی در جریان سفر به اقلیم کردستان، هم در اربیل و هم در سلیمانیه با احزاب و مقام‌های کُرد دیدار و گفت‌وگو کرد.

به گفته او، این هیئت ابتدا با نچیروان بارزانی، رئیس اقلیم کردستان، و سپس با بافل طالبانی، رئیس اتحادیه میهنی کردستان، دیدار کرد.

گونای گفت: «هر دو طرف موضعی بسیار مثبت در قبال روند صلح نشان دادند و اعلام کردند برای موفقیت آن، هر کاری از دستشان برآید انجام خواهند داد.»

او افزود در هر دو دیدار بر نقش عبدالله اوجالان در روند صلح تأکید شد: «آنان توجه را به نقش و جایگاه عبدالله اوجالان جلب کردند و گفتند کسی که بیشترین تلاش را برای صلح انجام می‌دهد، عبدالله اوجالان است.»

گونای همچنین گفت پس از آغاز روند صلح و جامعه دموکراتیک، روابط میان جریان‌های کُرد تقویت شده و این تحول بر مواضع احزاب و نهادهای اقلیم کردستان نیز اثر گذاشته است: «امیدوارم این روابط در دوره آینده باز هم قوی‌تر شوند.»