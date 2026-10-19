آیین «شب‌ فرهنگی جوانرود» برگزار شد

به گزارش کردپرس؛ «پیمان جسری»، معاون فرهنگی و رسانه‌ای اداره‌کل، با تأکید بر گسترش برنامه‌های فرهنگی در شهرستان‌ها گفت: «کرمانشاه فقط مرکز استان نیست و شهرستان‌ها سهم بسزایی در تولید برنامه‌های فرهنگی و هنری دارند. شب‌های فرهنگی اورامانات فرصتی برای معرفی استعدادها و داشته‌های ارزشمند این منطقه است.»

وی با اشاره به ظرفیت‌های ملی جوانرود در عرصه فرهنگ و هنر و تجربه موفق برگزاری کنگره «خانای قبادی»، بر تداوم این رویداد در دیگر شهرستان‌های اورامانات و ارتقای کیفیت دوره‌های آینده تأکید کرد.

«هوشیار عبدالله‌زاده»، فرماندار جوانرود، نیز با تجلیل از مفاخر منطقه، از جمله «ماموستا ملا محمدامین کلاشی» و «ماموستا ملا محی‌الدین صالحی»، گفت: «توسعه پایدار هر منطقه در گرو توجه به ابعاد فرهنگی و معنوی آن است و چنین رویدادهایی به پیوند نسل جوان با ریشه‌های فرهنگی و تاریخی خود کمک می‌کند.»

«مسعود قادری»، رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی جوانرود، نیز ضمن قدردانی از همراهی انجمن‌های ادبی «مولوی» و «خانای قبادی»، خواستار حمایت و برنامه‌ریزی برای شکوفایی ظرفیت‌های فرهنگی و ادبی شهرستان شد.

شعرخوانی، اجرای برنامه‌های هنری، تجلیل از پیشکسوتان، رونمایی از کتاب، پاسداشت مفاخر و برپایی نمایشگاه از بخش‌های این آیین بود.

«شب‌های فرهنگی اورامانات» به همت اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمانشاه، با همکاری دبیرخانه کمیته فرهنگی شورای توسعه پایدار امنیت شرق و غرب وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و نهادهای محلی برگزار می‌شود.