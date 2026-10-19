ربیهاوی: امسال ٢١ میلیارد دلار صادرات و 19 میلیارد دلار واردات داشتیم

سرویس آذربایجان غربی- مدیرکل دفتر غرب آسیا و آفریقای سازمان توسعه تجارت ایران گفت: امسال با وجود جنگ و تحریم‌ها، ۲۱ میلیارد دلار صادرات و ۱۹ میلیارد دلار واردات در کشور ثبت شده است.

به گزارش کردپرس، عبدالامیر ربیهاوی، در همایش دیپلماسی اقتصادی و راهبردهای توسعه صادرات آذربایجان‌غربی که در اتاق بازرگانی ارومیه با حضور فعالان اقتصادی برگزار شد، افزود: تمام این فعالیت‌های اقتصادی را مرهون رشادت‌های پاسداران امنیت، بخش خصوصی و همراهی آنان میدانیم.

وی با بابیان اینکه آذربایجان غربی به علت هم مرزی با کشورهای همسایه دارای اهمیت ویژه ای در تجارت است، گفت: این استان از توانمندی‌های بالایی در حوزه تجارت با دو شریک تجاری ایران از جمله ترکیه و عراق داراست و باید شرایطی فراهم شود تا این ظرفیت‌ها به‌صورت مؤثر درجهت گسترش مبادلات تجاری با کشورهای منطقه مورد استفاده قرار گیرند.

مدیرکل دفتر غرب آسیا و آفریقای سازمان توسعه تجارت ایران با تأکید بر ظرفیت های تجاری آذربایجان‌غربی افزود: نباید با وضع بخشنامه ها و قوانین دست و پاگیر مانعی در مسیر بهره‌برداری از ظرفیت‌های استان ایجاد کرد، بلکه باید از فرصت‌های موجود برای توسعه تجارت با کشورهای منطقه استفاده کرد.

ربیهاوی با اشاره به امکان توسعه فعالیت‌های نمایشگاهی در این استان گفت: آذربایجان‌غربی می‌تواند با برگزاری نمایشگاه‌های تخصصی، به‌عنوان نماینده ایران در کشورهای منطقه نقش‌آفرینی کند و زمینه معرفی ظرفیت‌های تولیدی و صادراتی کشور را فراهم آورد و این امکان و اختیار به اداره کل صمت استان در برگزاری نمایشگاه‌ها داده می‌شود.

وی اظهار کرد: شرکت نمایشگاه‌های بین‌المللی، اتاق بازرگانی و اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان می‌توانند با استفاده از ظرفیتهای مرزی آذربایجان غربی با برگزاری نمایشگاه‌های متعدد با حضور همسایگان خارجی ظرفیت‌های این منطقه را به کشورهای همجوار معرفی کنند.

مدیرکل دفتر غرب آسیا و آفریقا سازمان توسعه تجارت ایران با بیان اینکه حمایت از بخش خصوصی از سیاست‌های اصلی تجارت خارجی کشور است، خاطرنشان کرد: سیاست تجارت خارجی ما بر حمایت از بخش خصوصی استوار است و باید بستر فعالیت و حضور مؤثر فعالان اقتصادی در بازارهای هدف فراهم شود.

وی با اشاره به نقش رایزنان بازرگانی در توسعه روابط اقتصادی کشور خاطرنشان کرد: رایزنان بازرگانی به‌عنوان نمایندگان بخش خصوصی به کشورهای هدف اعزام می‌شوند تا زمینه توسعه روابط تجاری و تسهیل فعالیت صادرکنندگان را فراهم کنند.

مدیرکل دفتر غرب آسیا و آفریقای سازمان توسعه تجارت ایران افزود: رایزنان آموزش‌های لازم را دیده اند و تجربیات خوبی دارند و لازم است از حضور آنان در استان در راستای شناخت بازارها استفاده شود .

ربیهاوی با تأکید بر نقش محوری فعالان اقتصادی در تداوم تجارت کشور گفت: بخش خصوصی با وجود موانع موجود، همچنان چرخه صادرات و تجارت کشور را به حرکت درمی‌آورد، بنابراین باید از فعالان این بخش حمایت کرد و موانع پیش‌روی فعالیت‌های آنان را کاهش داد

مدیرکل دفتر غرب آسیا و آفریقای سازمان توسعه تجارت ایران بر ضرورت تقویت همگرایی در حوزه اقتصاد تأکید کرد و گفت: با هم افزایی و هماهنگی و وحدتی که در کشور وجود دارد، لازم است با همکاری بخش خصوصی اقتصاد نیز تقویت شود تا رونق تجارت، توسعه مبادلات اقتصادی و بهره‌گیری بیشتر از ظرفیت‌های کشور فراهم شود.