تحقق تعهد اشتغال سالانه در شهرستان روانسر

سرویس کرمانشاه _ فرماندار روانسر از تحقق ۱۰۴ درصدی تعهدات اشتغال شهرستان و ثبت رتبه نخست در میان شهرستان‌های استان کرمانشاه خبر داد و گفت: تعهد اشتغال سالانه روانسر در حالی به‌طور کامل محقق شده که هنوز پنج ماه تا پایان سال باقی مانده است.

به گزارش کردپرس؛ خدیجه جشن‌پرور اظهار کرد: بر اساس آخرین گزارش سامانه رصد اشتغال تا ۲۶ مهرماه ۱۴۰۵، در مقابل تعهد ۶۶۲ فرصت شغلی، تعداد ۶۸۷ فرصت شغلی در شهرستان روانسر به ثبت رسیده است.

وی با قدردانی از تلاش و همراهی دستگاه‌های اجرایی، بانک‌های عامل، مدیران و کارکنان شبکه بانکی و کارآفرینان شهرستان افزود: تحقق این هدف، حاصل همکاری و هماهنگی مجموعه‌های مسئول در حوزه اشتغال و حمایت از فعالیت‌های اقتصادی است و نقش بانک‌های عامل در تأمین مالی طرح‌های اشتغال‌زا و همراهی با متقاضیان نیز شایسته تقدیر است.

فرماندار روانسر تأکید کرد: تحقق تعهدات اشتغال به معنای پایان مسئولیت ما نیست؛ بلکه در ماه‌های باقی‌مانده سال، پیگیری طرح‌های اشتغال‌زا، حمایت از کارآفرینان، نظارت بر صحت اشتغال‌های ثبت‌شده و تلاش برای تثبیت فرصت‌های شغلی ایجادشده با جدیت ادامه خواهد یافت.

جشن‌پرور خاطرنشان کرد: هدف مدیریت شهرستان، صرفاً ثبت آمار در سامانه نیست، بلکه ایجاد فرصت‌های شغلی واقعی، پایدار و مؤثر در بهبود معیشت مردم است.