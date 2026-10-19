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خبر ۱۴۰۵/۰۷/۲۷ ۱۲:۵۴ زمان مطالعه: 1 دقیقه (۰)
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کورتەی هەواڵەکانی 27ی ڕەزبەری ۱۴۰۵ی هەتاوی

کورتەی گرینگترین هەواڵەکانی 27ی ڕەزبەری ۱۴۰۵ی هەتاوی لە ستۆدیۆی کوردپرێس پێشکەشتان دەکرێت.
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