خانه / فیلم / خبر / کورتەی هەواڵەکانی 27ی ڕەزبەری ۱۴۰۵ی هەتاوی مرورگر شما از پخش ویدئو پشتیبانی نمیکند. ویدئو خبر نویسنده: میلاد مرادی ۱۴۰۵/۰۷/۲۷ ۱۲:۵۴ زمان مطالعه: 1 دقیقه ★ — (۰) اندازه متن: -A +A ♥ ذخیره ⎙ لینک کوتاه اشتراک کپی لینک تلگرام واتساپ کورتەی هەواڵەکانی 27ی ڕەزبەری ۱۴۰۵ی هەتاوی کورتەی گرینگترین هەواڵەکانی 27ی ڕەزبەری ۱۴۰۵ی هەتاوی لە ستۆدیۆی کوردپرێس پێشکەشتان دەکرێت. صفحه ویدئویی پلیر مستقیم مطالعه بیشتر خبر قبلی و بعدی خبر قبلی ۴ هزار و ۹۷۱ ترانه اصیل کُردی، سرقت و ترکی سازی شدهاند + فیلم خبر بعدی تحقق تعهد اشتغال سالانه در شهرستان روانسر
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