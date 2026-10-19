بخش‌هایی از دیوارهای تاریخی دیاربکر که در فهرست میراث جهانی یونسکو قرار دارند، در معرض تخریب، آتش‌سوزی، انباشت زباله و سرقت سنگ‌های تاریخی قرار گرفته‌اند؛ با وجود آسیب‌های مشهود، تاکنون اقدام مؤثری برای حفاظت از این اثر تاریخی انجام نشده است.

به گزارش کردپرس، دیوارهای تاریخی آمَد (دیاربکر)، به‌ویژه برج‌های واقع در محدوده ماردین‌قاپی، طی ماه‌های اخیر به محل تجمع و مصرف مواد مخدر تبدیل شده‌اند.

در داخل شماری از برج‌ها، بقایای مواد مخدر، زباله و قطعات سنگی آسیب‌دیده مشاهده شده است. رهاشدن این فضاها و نبود نظارت مستمر، زمینه تخریب تدریجی بخش‌هایی از این بنای تاریخی را فراهم کرده است.

در بخش بیرونی دیوارها نیز روشن‌کردن آتش در کنار بنا موجب سیاه‌شدن سنگ‌ها شده است. همچنین گزارش‌هایی درباره آسیب‌دیدن و سرقت تعدادی از سنگ‌های تاریخی این محدوده منتشر شده است.

با وجود ادامه این تخریب‌ها، نهادهای مسئول تاکنون تدابیر بازدارنده و حفاظتی مؤثری اتخاذ نکرده‌اند. نبود نگهبانی، نظارت و پاک‌سازی منظم در اطراف برج‌ها، نگرانی‌ها درباره افزایش آسیب به این اثر ثبت‌شده در فهرست میراث جهانی یونسکو را تشدید کرده است.

دیوارهای دیاربکر همراه با باغ‌های هوسل در سال ۲۰۱۵ در فهرست میراث جهانی یونسکو ثبت شدند. این دیوارها با برج‌ها، کتیبه‌ها و نقش‌برجسته‌های متعلق به دوره‌های تاریخی مختلف، یکی از مهم‌ترین آثار فرهنگی و معماری کردستان ترکیه به شمار می‌روند.