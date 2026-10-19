عظیمه اوزجان و عادله اجر، دو زن سالمند کُرد ساکن دِریک در استان ماردین که در دوران کودکی امکان رفتن به مدرسه را نداشتند، برای نخستین‌بار قلم به دست گرفتند تا خواندن و نوشتن به زبان مادری خود را بیاموزند.

به گزارش کردپرس، شماری از زنان سالمند در شهرستان دِریک واقع در کردستان ترکیه، بدون آنکه سن خود را مانعی برای یادگیری بدانند، در دوره آموزش سواد به زبان کُردی شرکت کرده‌اند.

عظیمه اوزجان و عادله اجر از جمله این زنان هستند. آنان در دوران کودکی از تحصیل محروم ماندند و تاکنون خواندن و نوشتن را نه به زبان کُردی و نه به زبان دیگری نیاموخته بودند.

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این دو زن با حمایت مرکز زندگی و همبستگی زنان «پلژین» وابسته به شهرداری دِریک، یک هفته پیش آموزش خود را آغاز کردند. نخستین مرحله کلاس به شیوه صحیح در دست گرفتن قلم و ترسیم خط‌ها اختصاص یافت و آنان اکنون یادگیری حروف الفبای کُردی را آغاز کرده‌اند.

اگرچه فراگیری الفبا در سنین بالا با دشواری‌هایی همراه است، عظیمه اوزجان و عادله اجر با علاقه در کلاس‌ها حاضر می‌شوند و می‌کوشند توانایی خواندن و نوشتن به زبان مادری خود را به دست آورند.

همه مادران خواندن و نوشتن را بیاموزند

عظیمه اوزجان در گفتگو با خبرگزاری کردی ولات گفت تاکنون هیچ‌گاه خواندن و نوشتن را نیاموخته و برای پایان‌دادن به این محرومیت در کلاس‌های مرکز زنان شرکت کرده است.

او گفت: «ما از زبان خود محروم مانده‌ایم و چیزی نمی‌دانیم. به اینجا آمده‌ام تا یاد بگیرم؛ اینجا مرکز حمایت از زنان است. می‌خواهم همه به این مرکز بیایند و زبان خود را بیاموزند. کسانی که مانند من خواندن و نوشتن نمی‌دانند، بیایند و از زبانشان محافظت کنند.»

بی‌سوادی در مراجعه به نهادهای رسمی مشکل‌آفرین است

عادله اجر نیز گفت هیچ‌گاه به مدرسه نرفته و ناتوانی در خواندن و نوشتن، به‌ویژه هنگام مراجعه به ادارات و نهادهای رسمی، مشکلات فراوانی برای او ایجاد کرده است.

او افزود: «وقتی به یک نهاد رسمی مراجعه می‌کنم، چون خواندن و نوشتن نمی‌دانم با دشواری‌های زیادی روبه‌رو می‌شوم. همه زنانی که سواد ندارند باید در این کلاس‌ها شرکت کنند و زبان خود را بیاموزند تا دیگر چنین مشکلاتی را تجربه نکنند.»

محرومیت از آموزش به زبان مادری، به‌ویژه در میان نسل‌های مسن‌تر کُرد، تنها یک مسئله آموزشی نیست؛ بلکه بر توانایی آنان برای انجام امور روزمره، مراجعه مستقل به نهادهای عمومی و مشارکت در زندگی اجتماعی نیز تأثیر گذاشته است. کلاس‌هایی از این دست می‌تواند هم‌زمان فرصتی برای سوادآموزی و حفظ زبان کُردی فراهم کند.

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