توافق تعاونی روستایی برای خرید انگور سیاه باغداران میرآبادی

به گزارش کردپرس، همت باقرزاده، مدیرعامل اتحادیه تعاون روستایی استان، با اشاره به پیگیری مشکلات باغداران انگور سیاه شهرستان میرآباد اظهار کرد: در پی نگرانی باغداران از وضعیت فروش محصول و باقی ماندن بخشی از انگور در باغ‌ها به‌دلیل شرایط جوی، با پیگیری‌های سید حسام‌الدین باب‌گوره، فرماندار شهرستان میرآباد، نشستی با حضور مدیران شرکت پاکدیس ارومیه و اتحادیه تعاون روستایی استان برگزار شد.

او افزود: در این نشست، پس از بررسی مسائل و دغدغه‌های باغداران، توافقات لازم برای خرید محصول با نرخ‌های مشخص انجام گرفت تا ضمن تسهیل فرآیند فروش، بخشی از مشکلات تولیدکنندگان منطقه برطرف شود.

باقرزاده با تشریح جزئیات توافق انجام‌شده گفت: انگور شرکتی با نرخ هر کیلوگرم ۲۵ هزار تومان در کارخانه پاکدیس ارومیه از باغداران تحویل گرفته می‌شود. همچنین به‌منظور کاهش هزینه‌های حمل‌ونقل و تسهیل دسترسی باغداران، امکان تحویل محصول در داخل شهرستان میرآباد از طریق شرکت تعاونی روستایی با نرخ هر کیلوگرم ۲۰ هزار تومان فراهم شده است.

مدیرعامل اتحادیه تعاون روستایی آذربایجان غربی با تأکید بر اهمیت حمایت از باغداران و حفظ منافع تولیدکنندگان تاکید کرد: همکاری و هماهنگی میان مجموعه‌های اجرایی، صنعتی و شبکه تعاون روستایی می‌تواند نقش مؤثری در ساماندهی بازار محصولات کشاورزی و کاهش دغدغه‌های باغداران ایفا کند.

سید حسام‌الدین باب‌گوره، فرماندار شهرستان میرآباد نیز با تأکید بر اهمیت محصول انگور سیاه در اقتصاد و معیشت خانوارهای منطقه، از پیگیری مطالبات باغداران و همکاری مدیران استانی و صنعتی قدردانی کرد و بر ضرورت نظارت بر روند خرید و حمایت از تولیدکنندگان تا پایان فصل برداشت تأکید داشت.