پلمب ۱۰ واحد نانوایی متخلف در ارومیه

سرویس آذربایجان غربی- فرماندار ارومیه از پلمب ١٠ واحد نانوایی به‌دلیل تخلفاتی از جمله کم‌فروشی، گران‌فروشی، نداشتن مجوز و رعایت نکردن ضوابط بهداشتی خبر داد.

به گزارش کردپرس، قهرمان عیوض‌لو، فرماندار ارومیه بیان کرد: در راستای نظارت بر عملکرد واحدهای صنفی و صیانت از حقوق شهروندان، به دستور فرمانداری ارومیه، ۱۰ واحد نانوایی به دلیل تکرار تخلفات صنفی، با حضور و همراهی دستگاه‌های نظارتی پلمب شدند.

او ادامه داد: این عملیات با حضور رئیس اداره بازرسی و تنظیم بازار، بازرس ویژه اقتصادی، قاضی تعزیرات حکومتی و سایر دستگاه‌های نظارتی انجام گرفت.

فرماندار ارومیه گفت: برخورد با واحدهای متخلف با هدف ارتقای کیفیت خدمات، رعایت ضوابط قانونی و جلوگیری از تکرار تخلفات صورت گرفته و نظارت بر فعالیت واحدهای نانوایی با جدیت ادامه خواهد داشت.

فرماندار ارومیه با تأکید بر صیانت از حقوق مصرف‌کنندگان اظهار کرد: نظارت بر عملکرد نانوایی‌ها و کیفیت نان عرضه‌شده به مردم باید با جدیت بیشتری دنبال شود و بازرسی‌ها در این حوزه افزایش خواهد یافت تا از تضییع حقوق شهروندان جلوگیری شود.

در این بازدیدها، تخلفاتی از جمله کم‌فروشی، گران‌فروشی، فعالیت بدون مجوز و رعایت نکردن ضوابط بهداشتی مشاهده شد که در پی آن، ١٠ واحد نانوایی پلمب و تعدادی دیگر از واحدهای متخلف به جریمه نقدی محکوم شدند.