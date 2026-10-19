فرآورده های گوشتی بیستون، برای دومین سال متوالی واحد نمونه کرمانشاه شد

به گزارش کردپرس؛ در روز ملی صنعت و معدن مهندس مهشاد فتاحی، مدیرعامل شرکت فرآورده‌های گوشتی بیستون، به عنوان بانوی کارآفرین نمونه استان کرمانشاه «برای دومین سال متوالی » مورد تقدیر قرار گرفت

از انتخاب گوشت و مرغ تا استانداردهای بین‌المللی

فرآورده‌های گوشتی بیستون تلاش کرده کیفیت را به مهم‌ترین مزیت رقابتی خود در بازار تبدیل کند.

در صنعتی که کیفیت محصول مستقیماً با سلامت مصرف‌کننده گره خورده است، انتخاب مواد اولیه و رعایت استانداردهای ایمنی تنها یک مزیت رقابتی نیست، بلکه بخشی از مسئولیت تولیدکننده محسوب می‌شود. شرکت فرآورده‌های گوشتی بیستون در کرمانشاه، این رویکرد را محور فعالیت خود قرار داده و با تکیه بر استانداردهای بین‌المللی و استفاده از مواد اولیه مورد تأیید، مسیر خود را در صنعت فرآورده‌های گوشتی دنبال می‌کند.

این رویکرد در روز ملی صنعت و معدن مورد توجه قرار گرفت و مهندس مهشاد فتاحی، مدیرعامل شرکت فرآورده‌های گوشتی بیستون، به عنوان بانوی کارآفرین نمونه استان کرمانشاه «برای دومین سال متوالی » مورد تقدیر قرار گرفت.

فتاحی کیفیت مواد اولیه را «خط قرمز» این مجموعه می‌داند و تأکید می‌کند: «مردم بهترین داور هستند.» به گفته او، مرغ تازه مورد استفاده در تولید از کشتارگاه‌های صنعتی مورد تأیید تأمین می‌شود و گوشت قرمز نیز تحت نظارت دامپزشکی تهیه می‌شود؛ ادویه‌ها نیز ضدعفونی شده و افزودنی‌های مورد استفاده از برندهای معتبر انتخاب می‌شوند.

محصولات بیستون با ۴۰ تا ۹۰ درصد گوشت و مرغ تولید می‌شوند و کاهش میزان نمک و نیتریت از دیگر سیاست‌های این مجموعه در تولید محصولات است. این شرکت همچنین با کسب امتیاز PRPS، مجوز تولید خمیر مرغ را دارد.

استانداردهای ایمنی نیز بخش دیگری از مسیر این واحد تولیدی است. بیستون نخستین واحد فرآورده‌های گوشتی کرمانشاه بوده که استاندارد بین‌المللی HACCP را از شرکت TUV آلمان دریافت کرده و از سال ۱۳۸۴ نیز دارای گواهینامه ISO9001 بوده است. این شرکت اکنون استاندارد HACCP را از شرکت BBS دریافت کرده و در سال‌های گذشته نیز پنج سال متوالی به عنوان واحد نمونه دانشگاه علوم پزشکی و سازمان غذا و دارو معرفی شده است.

امروز ۲۵ نفر در این مجموعه مشغول به کار هستند و محصولات بیستون در فروشگاه‌ها و مراکز پخش معتبر کرمانشاه و همچنین استان‌های همدان، زنجان، اصفهان، کردستان و اهواز عرضه می‌شود. مرکز پخش خرم اباد ،تهران نیز فعال است.

مدیریت بیستون در گام بعدی، توسعه خطوط تولید و بسته‌بندی، ورود محصولات جدیدی همچون گوشت بسته‌بندی، ساندویچ سرد و همبرگر و بازگشت به بازار صادرات را دنبال می‌کند؛ اهدافی که تحقق آنها به سرمایه‌گذاری و رفع بخشی از چالش‌های تولید، از جمله هزینه‌های بیمه و مالیات، اقساط تسهیلات و قطعی برق، وابسته است.

بیستون امروز می‌خواهد یک پیام روشن را در بازار فرآورده‌های گوشتی دنبال کند: اعتماد مصرف‌کننده از کارخانه آغاز می‌شود؛ از ماده اولیه‌ای که انتخاب می‌شود تا استانداردی که بر محصول اعمال میشود تا ««هر انچه رابرای سفره خویش تولید می‌کند به سفره هموطنان عزیز عرضه نماید.»