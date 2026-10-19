نجیب غضبان، مشاور وزارت خارجه دولت موقت سوریه:

سرویس سوریه - نجیب غضبان، مشاور وزارت خارجه دولت موقت سوریه، از بازگشت حدود یک میلیون و ۶۰۰ هزار آواره به این کشور خبر داد و اعلام کرد که توافقات اولیه برای افتتاح کنسولگری سوریه در اربیل انجام شده و تنها برخی جزئیات اجرایی باقی مانده است. وی همچنین بر حمایت دولت سوریه از تقویت قدرت محلی، به رسمیت شناختن حقوق کُردها و سایر قومیت‌ها و حرکت به سوی الگویی متناسب با تنوع قومی این کشور تأکید کرد.

به گزارش کردپرس، «نجیب غضبان» مشاور وزارت خارجه دولت موقت سوریه، در گفت‌وگویی اختصاصی با شبکه کردستان۲۴، با تشریح آخرین تحولات سیاسی و امنیتی سوریه، اعلام کرد که دولت این کشور هم‌زمان با روند بازسازی و تشکیل نهادهای دولتی، به دنبال گسترش روابط خارجی، بازگرداندن آوارگان و حل‌وفصل مسائل مربوط به حقوق قومیت‌هاست.

غضبان با اشاره به وضعیت کنونی سوریه گفت که این کشور وارد مرحله بازسازی و دولت‌سازی شده است و در حوزه امنیتی، ایجاد نهادهای نظامی و امنیتی و روند ادغام نیروهای سوریه دموکراتیک (SDF) در این نهادها پیشرفت‌هایی حاصل شده است. وی همچنین به بهبود روابط سوریه با کشورهای منطقه و جامعه بین‌المللی اشاره کرد و سفر نچیروان بارزانی، رئیس اقلیم کردستان، به دمشق را نقطه عطفی در روابط دو طرف دانست.

وی تأکید کرد که توسعه همکاری‌های امنیتی، اقتصادی و سرمایه‌گذاری مشترک میان سوریه و اقلیم کردستان می‌تواند زمینه‌ساز گسترش روابط دو طرف باشد. با این حال، غضبان بزرگ‌ترین چالش پیش روی دولت سوریه را وضعیت اقتصادی کشور دانست و گفت که سوریه پس از ۱۴ سال جنگ با اقتصادی ویران‌شده، فقر گسترده و جمعیت بزرگی از آوارگان داخلی و خارجی روبه‌رو است.

ادغام SDF و به رسمیت شناختن حقوق کُردها

مشاور وزارت خارجه سوریه درباره روند ادغام SDF در نهادهای دولتی اظهار کرد که این روند از سوی دو طرف مثبت ارزیابی می‌شود و هم‌زمان با اجرای توافقات، فرمان ریاستی مربوط به به رسمیت شناختن ملت کُرد، حقوق آن و اعطای تابعیت به کُردهای محروم از آن صادر شده است.

غضبان این فرمان را اقدامی تاریخی توصیف کرد، اما گفت که اجرای کامل آن به زمان و همکاری دو طرف نیاز دارد. به گفته وی، آموزش زبان کُردی در مناطق دارای اکثریت کُرد و ادغام در برخی نهادهای مدنی، از جمله در حسکه و کوبانی و همچنین در سطح سراسر سوریه، از موضوعاتی است که باید در مراحل بعدی پیگیری شود.

وی افزود که دولت سوریه به‌طور هم‌زمان به دنبال بازگرداندن حاکمیت خود بر سراسر کشور، ایجاد نهادهای دولتی، تثبیت امنیت و بازسازی اقتصاد است و هیچ‌یک از این پرونده‌ها را نمی‌توان به بهای نادیده گرفتن پرونده‌های دیگر پیش برد.

غضبان با اشاره به آمارهای پیش از تغییرات سیاسی در سوریه گفت که در آن دوره حدود ۹۰ درصد مردم این کشور زیر خط فقر قرار داشتند و نیمی از جمعیت سوریه نیز در داخل کشور آواره یا در خارج از آن پناهجو بودند. وی تأکید کرد که بازسازی اقتصادی و فراهم کردن فرصت‌های شغلی، از پیش‌شرط‌های اصلی کاهش فقر و بازگشت آوارگان است.

بازگشت ۱.۶ میلیون آواره سوری

غضبان اعلام کرد که با تأیید کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد، حدود یک میلیون و ۶۰۰ هزار آواره و پناهجوی سوری به کشور بازگشته‌اند. وی این آمار را دستاوردی مهم دانست و گفت که دولت سوریه بازگشت داوطلبانه، امن و شرافتمندانه آوارگان را دنبال می‌کند.

وی درباره بازگشت سوری‌های مقیم اقلیم کردستان و عراق نیز گفت که این موضوع در چارچوب سیاست کلی دولت برای بازگرداندن پناهجویان از کشورهای همسایه و سایر نقاط جهان قرار دارد، اما تحقق آن مستلزم فراهم شدن شرایط مناسب در مناطق مبدأ است.

به گفته غضبان، بسیاری از خانه‌های آوارگان ویران شده و برای بازگشت پایدار آنان باید خدمات اولیه درمانی و آموزشی و دیگر زیرساخت‌های ضروری فراهم شود. وی تأکید کرد که دولت سوریه نمی‌خواهد آوارگان پس از بازگشت، بار دیگر به دلیل نبود امکانات و شرایط مناسب مجبور به ترک خانه‌های خود شوند.

مشاور وزارت خارجه سوریه همچنین گفت که دولت این کشور در نظر داشت تا پایان سال جاری میلادی به وضعیت اردوگاه‌های آوارگان پایان دهد و هیچ چادری در سوریه باقی نماند. وی در عین حال تصریح کرد که بازگشت سوری‌های مقیم اقلیم کردستان باید با توجه به شرایط زندگی و امکانات لازم برای بازگشت آنان انجام شود.

قدرت محلی و به رسمیت شناختن تنوع قومی در سوریه

غضبان درباره ساختار حکمرانی آینده سوریه گفت که دولت به وجود نهادهای مرکزی قدرتمند اعتقاد دارد، اما هم‌زمان، مدیریت تنوع قومی و واگذاری اختیارات محلی را نیز ضروری می‌داند.

وی اظهار کرد که ایجاد نوعی قدرت محلی در تمامی استان‌های سوریه و اعمال آن در میان همه قومیت‌ها، بخشی از چشم‌انداز دولت جدید این کشور است. به گفته غضبان، حقوق شهروندی نباید بر اساس هویت قومی افراد تعیین شود، بلکه برابری در حقوق و تکالیف، فرصت‌های برابر و حاکمیت قانون باید مبنای رابطه شهروندان با دولت باشد.

وی افزود که به رسمیت شناختن ویژگی‌های قومی، زبانی و فرهنگی می‌تواند به تقویت همبستگی ملی کمک کند و ابراز امیدواری کرد که مفاد فرمان ریاستی درباره حقوق کُردها در آینده به چارچوبی قانونی و الزام‌آور تبدیل شود.

غضبان در پاسخ به پرسشی درباره الگوهای حکمرانی در کشورهای چندقومیتی، از جمله سوئیس و بریتانیا، گفت که سوریه باید مدلی متناسب با ساختار اجتماعی و تنوع قومی خود ایجاد کند. وی همچنین تجربه اقلیم کردستان عراق را برای این کشور تجربه‌ای موفق توصیف کرد، اما افزود که پراکندگی جمعیت کُرد در مناطق مختلف سوریه، شرایط این کشور را با عراق متفاوت می‌کند.

به گفته وی، به همین دلیل، الگویی مبتنی بر قدرت محلی و تمرکززدایی در سراسر سوریه می‌تواند برای این کشور مناسب باشد، هرچند تدوین چنین الگویی به گفت‌وگو و مشارکت همه قومیت‌ها نیاز دارد.

تأکید بر همزیستی عرب‌ها، کُردها و دیگر قومیت‌ها

مشاور وزارت خارجه سوریه درباره نحوه اداره حسکه و دیگر مناطق کُردنشین گفت که همه ساکنان این مناطق از حقوق و تکالیف برابر شهروندی برخوردارند و توافقات سیاسی با SDF نیز با توجه به ویژگی‌های این مناطق و سابقه خودمدیریتی در آن‌ها انجام شده است.

وی تأکید کرد که اجرای توافقات، حل اختلافات باقی‌مانده و به رسمیت شناختن حقوق کُردها باید با ایجاد تضمین‌هایی برای همزیستی واقعی همراه باشد تا اعتماد میان جوامع مختلف تقویت شود.

غضبان همچنین خواستار مقابله با جریان‌های افراطی و گفتمان‌های نژادپرستانه و مذهبی شد و گفت که ساختن سوریه‌ای متعلق به همه شهروندان، اعم از کُرد، عرب، آشوری، مسیحی، مسلمان، علوی و دروزی، مستلزم به رسمیت شناختن تنوع و مشارکت دادن همه این گروه‌هاست.

وی تأکید کرد که مدیریت این تنوع یکی از مهم‌ترین چالش‌های سوریه در آینده خواهد بود، اما به گفته او، اراده‌ای برای برخورد مثبت با این مسئله از طریق به رسمیت شناختن حقوق و فراهم کردن زمینه مشارکت وجود دارد.

افتتاح کنسولگری سوریه در اربیل

غضبان درباره افتتاح کنسولگری سوریه در اربیل اعلام کرد که این موضوع از اولویت‌های دولت دمشق بوده و توافقات اولیه برای آن انجام شده است. وی گفت که برای آغاز فعالیت کنسولگری، تنها برخی جزئیات باقی مانده و این مرکز می‌تواند خدمات کنسولی مورد نیاز سوری‌های مقیم اقلیم کردستان را ارائه دهد.

وی افزود که حضور شمار قابل توجهی از شهروندان سوری در اقلیم کردستان و ضرورت تسهیل امور آنان، همچنین فراهم کردن زمینه فعالیت بازرگانان و رفت‌وآمد شهروندان میان سوریه و اقلیم، از دلایل اهمیت افتتاح این کنسولگری است.

مشاور وزارت خارجه سوریه همچنین درباره توسعه گذرگاه‌های مرزی گفت که دولت دمشق این موضوع را برای تسهیل مبادلات تجاری و تردد شهروندان در اولویت قرار داده است. به گفته وی، سوریه در تلاش است همکاری‌های مرزی و اقتصادی خود با کشورهای همسایه، از جمله عراق، را گسترش دهد و از موقعیت جغرافیایی خود برای تقویت همکاری‌های منطقه‌ای استفاده کند.

گسترش روابط دمشق و اربیل

غضبان با اشاره به نقش اقلیم کردستان در تحولات سوریه گفت که این اقلیم در سال‌های جنگ میزبان شمار زیادی از آوارگان سوری بوده و مسعود بارزانی و رهبری اقلیم نیز در مقاطع مختلف برای حمایت از گفت‌وگوهای سیاسی و یافتن راه‌حل‌ها تلاش کرده‌اند.

وی سفر نچیروان بارزانی به دمشق را عاملی برای ارتقای روابط دو طرف دانست و ابراز امیدواری کرد که مناسبات سیاسی کنونی به همکاری‌های گسترده‌تر اقتصادی و امنیتی تبدیل شود. او همچنین مقابله با افراط‌گرایی و تروریسم را از زمینه‌های مشترک همکاری میان سوریه و اقلیم کردستان برشمرد.

غضبان در بخش دیگری از این گفت‌وگو درباره مدارک تحصیلی سوری‌هایی که در دانشگاه‌های اقلیم کردستان و عراق تحصیل کرده‌اند، گفت که به اعتقاد وی، مانع اساسی برای به رسمیت شناختن این مدارک وجود ندارد.

وی توضیح داد که در وزارت آموزش عالی سوریه کمیته‌ای برای معادل‌سازی مدارک تحصیلی وجود دارد و رویکرد این وزارتخانه، بررسی و تأیید مدارک دانشگاهی اخذشده در کشورهای مختلف، از جمله اقلیم کردستان، عراق، ترکیه و آلمان است؛ به‌ویژه مدارکی که از دانشگاه‌های معتبر بین‌المللی صادر شده باشند.