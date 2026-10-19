رونمایی از اثر جدید استاد محمدعلی سلطانی در انجمن فلاسفه ایران

سرویس کرمانشاه _ آیین رونمایی از اثر جدید استاد محمدعلی سلطانی، پژوهشگر برجسته کُرد، تحت عنوان اقلیت‌های دینی کرمانشاهان در انجمن فلاسفه ابران رونمایی می شود.

به گزارش خبرگزاری کردپرس؛ این مراسم روز چهارشنبه ۱۹ مهرماه ۱۴۰۵ از ساعت ۱۶ الی ۱۸ در مجمع فلاسفه ایران واقع در شهر تهران، خیابان کارگر جنوبی پایین تر از خیابان جمهوری اسلامی کوچه آیرم، پلاک ۱۳ برگزار می‌شود.

دکتر محمدعلی سلطانی پژوهشگر و تاریخ نگار برجسته کُرد تاکنون ده ها کتاب ارزشمند و ماندگار در حوزه تاریخ، فرهنگ، ادبیات، سنت‌ها،ادیان و مذاهب و ... به نگارش در آورده و به پدر تاریخ کرمانشاهان مشهور است.

آثار این دانشمند برجسته مرجع و مآخذ بسیاری از پژوهشگران و تاریخ نگاران در حوزه‌های مختلف است.