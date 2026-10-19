پیوند صنعت و نخبگان، زمینه ساز توسعه فناوری و رفع چالش های تولید در کردستان است

سرویس کردستان - تفاهم نامه همکاری پژوهشی و فناوری میان اداره کل صنعت، معدن و تجارت کردستان و بنیاد نخبگان استان با هدف تقویت ارتباط صنعت و دانشگاه، بهره گیری از ظرفیت نخبگان و توسعه فناوری در بخش تولید به امضا رسید.

به گزارش کرد پرس، مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان کردستان، با اشاره به اهمیت بهره گیری از ظرفیت های علمی و تخصصی استان، اظهار کرد: توسعه صنعت و ارتقای توان رقابتی واحدهای تولیدی، مستلزم استفاده هدفمند از دانش، پژوهش و فناوری های نوین است و تعامل مؤثر با جامعه نخبگانی می تواند نقش مهمی در تحقق این هدف ایفا کند.

محمدبختیار خلیقی افزود: شناسایی نیازهای فناورانه واحدهای صنعتی و معدنی و استفاده از توان علمی و تخصصی نخبگان برای ارائه راهکارهای کاربردی، از جمله زمینه هایی است که می تواند به بهبود فرآیندهای تولید، افزایش بهره وری و رفع مشکلات واحدهای اقتصادی کمک کند.

وی با تأکید بر ضرورت تقویت ارتباط میان ظرفیت های علمی و نیازهای بخش تولید، بیان کرد: همکاری با بنیاد نخبگان استان می تواند زمینه ساز توسعه طرح های پژوهشی کاربردی، حمایت از ایده های نوآورانه و حرکت به سمت تولید دانش بنیان و فناورانه باشد.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت کردستان ادامه داد: استفاده از توانمندی های نخبگان در حل مسائل صنعت و معدن، علاوه بر کمک به ارتقای کیفیت و بهره وری تولید، می تواند زمینه مناسبی برای توسعه فناوری، تقویت نوآوری و افزایش رقابت پذیری واحدهای صنعتی استان فراهم کند.

خلیقی بیان کرد: بر اساس این تفاهم نامه، طرفین در چارچوب توافق های مشترک، برای توسعه همکاری های پژوهشی و فناورانه، شناسایی ظرفیت های علمی و تخصصی و بهره گیری از راهکارهای نوآورانه در راستای پاسخ گویی به نیازهای بخش صنعت، معدن و تجارت استان همکاری خواهند کرد.

امضای این تفاهم نامه در راستای تقویت تعامل میان بخش اجرایی و جامعه نخبگانی استان و بهره گیری از ظرفیت علم و فناوری برای پشتیبانی از تولید و توسعه اقتصادی کردستان انجام شده است.