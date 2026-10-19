محمدمبین عظیمی به مدال برنز رقابت های کشتی آزاد زیر ۲۳ سال جهان دست یافت

سرویس کردستان - محمدمبین عظیمی، کشتی گیر کردستانی، در رقابت های کشتی آزاد زیر ۲۳ سال قهرمانی جهان در آمریکا با شکست حریف ارمنستانی خود به مدال برنز وزن ۹۷ کیلوگرم دست یافت.

به گزارش کرد پرس، دیدارهای رده بندی و فینال پنج وزن نخست رقابت های کشتی آزاد زیر ۲۳ سال قهرمانی جهان بامداد امروز در شهر لاس وگاس آمریکا برگزار شد و محمدمبین عظیمی با پیروزی در دیدار رده بندی، عنوان سوم جهان را کسب کرد.

عظیمی در وزن ۹۷ کیلوگرم، پس از استراحت در دور نخست، در نخستین دیدار خود با نتیجه ۸ بر صفر علیف از جمهوری آذربایجان را شکست داد. وی در دور بعد نیز با نتیجه ۹ بر ۵ از سد پویونوف از ازبکستان گذشت و به مرحله یک چهارم نهایی راه یافت.

این کشتی گیر در مرحله یک چهارم نهایی با نتیجه ۶ بر یک گیداک از ترکیه را مغلوب کرد و جواز حضور در مرحله نیمه نهایی را به دست آورد، اما در این مرحله با نتیجه ۱۴ بر ۹ برابر طاهر خانیف از روسیه شکست خورد و به دیدار رده بندی رفت.

عظیمی در دیدار رده بندی با ارائه نمایشی مقتدرانه، سیمونیان از ارمنستان را با نتیجه ۱۰ بر صفر شکست داد و مدال برنز رقابت های کشتی آزاد زیر ۲۳ سال قهرمانی جهان را از آن خود کرد.