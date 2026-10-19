کردپرس
درخشش جوان سقزی در جشنواره ملی نان کرمان/کسب عنوان کیفیت و غرفه برتر
خبر ۱۴۰۵/۰۷/۲۷ ۰۸:۳۳ زمان مطالعه: 1 دقیقه (۰)
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درخشش جوان سقزی در جشنواره ملی نان کرمان/کسب عنوان کیفیت و غرفه برتر

سرویس کردستان - «میلاد علیپور»، صاحب «نان خۆمالی» در روستای سرا از توابع شهرستان سقز، با درخشش در چهارمین جشنواره ملی نان کرمان، موفق به کسب عنوان برتر کیفیت و غرفه برتر این جشنواره و دریافت لوح تقدیر شد.

به گزارش کرد پرس، چهارمین جشنواره ملی نان کرمان روز گذشته در مجموعه پردیسان قائم کرمان به کار خود پایان داد؛ جشنواره ای ۴ روزه که باحضور نمایندگان ۲۷ استان برگزار شد و بنا بر اعلام شهردار کرمان، بیش از ۴۵۰ هزار نفر از آن بازدید کردند.

در اختتامیه این جشنواره، از صاحبان ۴ غرفه  برتر تجلیل شد که در میان شرکت کنندگان این رویداد، غرفه «نان خۆمالی و کلانە روستای سرا» به نمایندگی میلاد علیپور از سقز توانست با ارائه محصولات باکیفیت، عنوان برتر کیفیت و غرفه برتر جشنواره را از آن خود کند و با دریافت لوح تقدیر، نام سقز را در جمع برگزیدگان جشنواره ملی نان کرمان مطرح سازد.

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