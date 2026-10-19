مجوز ایجاد بندر خشک سنندج صادر شد +فیلم

سرویس کردستان - مجوز ایجاد بندر خشک (دهکده لجستیک) سنندج، پس از دو سال پیگیری استاندار کردستان و مجموعه مدیریتی استان، با تصویب شورای لجستیک کشور صادر شد؛ طرحی زیرساختی که با هدف توسعه ظرفیت های حمل ونقل، تسهیل مبادلات تجاری و بهبود فرایندهای گمرکی، می تواند نقش مؤثری در تقویت زیرساخت های اقتصادی و تجاری کردستان ایفا کند.

به گزارش کرد پرس، ایجاد دهکده لجستیک سنندج با فراهم سازی امکان اتصال شبکه ریلی به بنادر جنوبی کشور و تسهیل فرایندهای گمرکی و ترخیص کالا، زمینه کاهش هزینه های حمل ونقل، افزایش کارآمدی زنجیره تأمین و تسریع مبادلات تجاری را فراهم خواهد کرد.

این طرح همچنین با تقویت زیرساخت های پشتیبان تجارت و حمل ونقل، ظرفیت استان کردستان را برای جذب سرمایه گذاری، توسعه فعالیت های اقتصادی و گسترش مبادلات تجاری افزایش می دهد.

بهره گیری از ظرفیت های بندر خشک سنندج در کنار ظرفیت های منطقه آزاد تجاری استان، می تواند زمینه ارتقای جایگاه کردستان در شبکه حمل ونقل و تجارت کشور را فراهم کرده و این استان را به یکی از محورهای مستعد توسعه لجستیک و مبادلات تجاری تبدیل کند.